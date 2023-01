Progreso en Verde y Pacma protestan en Palma contra la exclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal

Una veintena de personas se han concentrado este domingo en Palma, convocadas por los partidos Progreso en Verde y Pacma, para protestar contra la exclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, que se aprobará próximamente, y han coreado lemas como “mismos perros, misma ley”, “ningún animal fuera de la ley” y “basta ya de maltrato animal”.

Belarra ofrece al PSOE excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal mientras estén en actividades cinegéticas

Más

La protesta ha tenido lugar a las 12.00 horas en el Paseo del Born, de manera simultánea a la convocada en otras 27 ciudades españolas.

El presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha criticado la enmienda “de la vergüenza” presentada por el PSOE para excluir a los perros de caza de la protección que contempla la norma.

“Los animales merecen toda la protección que se les pueda dar. Los perros que se emplean en la caza son torturados y maltratados y muchas veces cuando acaba la temporada aparecen colgados porque ya no sirven para cazar. Lo que no se puede hacer es proteger a unos animales sí y a otros, no y la enmienda del PSOE diferencia a los perros domésticos de los que se emplean para cazar. Ha ganado la presión de los lobbys de la caza”, ha lamentado Amengual.

El presidente de Progreso en Verde ha expresado su confianza en que la presión social haga “recapacitar” al PSOE para que esta enmienda quede fuera en la votación definitiva en el Congreso.

Amengual ha advertido, además, que la ley deja fuera de la protección otros animales como los que se emplean en la experimentación, los caballos de las galeras o toros, camellos, burros y delfines.