Recomendaciones para los 'foguerons' y 'correfocs' de Sant Antoni y Sant Sebastià: ropa de algodón y no usar gasolina

Emergencias 112 ha recomendado adoptar medidas básicas de seguridad ante los 'foguerons' y 'correfocs' de los próximos días en Balears con motivo de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià.

En el caso de los 'foguerons', se recomienda a los ciudadanos que no enciendan la hoguera con gasolina y que en su lugar utilicen gasóleo o pastillas de serrín y parafina de encendido rápido.

Además, es mejor no echar al fuego plástico ni restos de comida, ya que producen una gran cantidad de humo; ni tirar petardos al fuego.

También, en caso de sufrir quemaduras, se recomienda ponerse enseguida agua fría en las mismas. Y, si es una quemadura extensa, acudir al punto sanitario más cercano.

Por otro lado, a todos los que disfrutarán de los 'Correfocs'. Emergencias 112 ha recomendado vestirse con ropa de algodón; pantalones y manga larga; calzado adecuado, gorro o pañuelo en la cabeza; tapones en las orejas y gafas que protejan los ojos.

Además, ha sugerido a los ciudadanos adoptar una actitud correcta con los 'dimonis' y no poner obstáculos a su paso; no tirar agua durante el 'correfoc' por el peligro que representa; si se va con niños o con personas con movilidad reducida, seguir la fiesta desde una distancia prudencial; no fumar ni encender fuego cerca de los contenedores de material pirotécnico y no tocar ni recoger ni manipular artefactos pirotécnicos.

Finalmente, ha recordado a los participantes en el 'correfoc' que si, por cualquier motivo, se incendia la ropa de un asistente, éste no debe correr, sino tirarse al suelo y rodar para, de este modo, apagar las llamas. Además, hay que llamar inmediatamente al 112.