Arrestado en Florida un sospechoso del envío de paquetes explosivos a dirigentes demócratas y críticos de Trump

La policía federal estadounidense ha arrestado este viernes a un hombre de 56 años llamado Cesar Sayok, que podría estar detrás del envío de paquetes explosivos a dirigentes políticos, entre los que se encuentran Barack Obama, Hillary Clinton y otros cargos demócratas, además de otros críticos del presidente Donald Trump, según ha informado el FBI.

Los restos de ADN han sido claves para hallar al presunto remitente de los explosivos, según han informado las autoridades. El arresto de Cesar Sayok ha llegado después de que las autoridades estadounidenses detectaran hoy dos paquetes enviados al senador demócrata Cory Booker y al exdirector nacional de Inteligencia James Clapper, aunque todavía no se ha confirmado si contenían explosivos.

Sayok tiene en su historial una serie de arrestos que se remontan a principios de la década de 1990, incluida una una "amenaza de bomba" en 2002, según cuenta CNN. Además, en 1999 fue arrestado por estar en posesión de un vehículo robado. El detenido era un republicano declarado; se registró por primera vez para votar en Florida en marzo de 2016.

Law enforcement sources identify the man arrested in connection with suspected bombs as Cesar Sayoc. Follow updates: https://t.co/gid3IxaIP3 pic.twitter.com/WJxA3iwrKL — CNN Breaking News (@cnnbrk) 26 de octubre de 2018

Según ha informado el periodista de la CNN Keith Boykin, tras la detención del sospechoso, los agentes federales están investigando una furgoneta blanca relacionada con el presunto autor.

After arrest of suspect in bombing case, law enforcement officers in Plantation, Florida prepare to tow a white van plastered with bumper stickers that appear to have something to do with Trump. pic.twitter.com/9dWsSjipF1 — Keith Boykin (@keithboykin) 26 de octubre de 2018

"Actos terroristas" y "despreciables"

El presidente del Gobierno estadounidense, Donald Trump, ha calificado estos hechos de "actos terroristas" y ha subrayado que son "despreciables" y "no tienen lugar" en dicho país. Además, ha afirmado que, como presidente, va a hacer "todo lo posible" por parar este tipo de ataques, porque no se debe permitir que la "violencia política eche raíces en EEUU".

Sin embargo, no ha citado el nombre de las personas que han recibido los explosivos, ni tampoco su orientación política, refiriéndose a ellos simplemente como "figuras públicas". "Los estadounidenses deben unirse y mostrar al mundo que estamos unidos en la paz, el amor y la armonía. Cada día estamos enseñando al mundo lo verdaderamente grandes que somos", ha apuntado.

Finalmente, durante su comparecencia en la Black Leadership Summit, Trump ha agradecido al FBI y a la policía de Nueva York su "duro" e "increíble" trabajo para detener al sospechoso.

I would like to begin today’s remarks by providing an update on the packages and devices that have been mailed to high-profile figures throughout our Country, and a media org. I am pleased to inform you that law enforcement has apprehended the suspect and taken him into custody. pic.twitter.com/UFjwjjUkLd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de octubre de 2018

Por su parte, el Departamento de Justicia ha anunciado que va a dar una rueda de prensa a las 20:30 hora española.

La furgoneta del detenido

Según las imágenes difundidas por medios estadounidenses, esta parece ser la furgoneta del autor de estos hechos. Las pegatinas de los cristales de la furgoneta son muy parecidas a las de la que ha sido hoy incautada por la policía para ser investigada.

En ellas se puede ver imágenes de Trump, junto a otras en las que aparecen personajes como Hillary Clinton o el director de cine Michael Moore con una diana.

@CBSMiami I have some pictures of this van I saw him at a stoplight one day and thought is was very strange. pic.twitter.com/VWUwznJK8k — Mahmud mohamed (@thereal_mo01) 26 de octubre de 2018

The suspect arrested in connection with the suspicious packages is in his 50s and has a criminal history, a law enforcement source says. He was arrested at a business in Plantation, Florida. https://t.co/gid3IxaIP3 pic.twitter.com/HwvwUTahL6 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 26 de octubre de 2018

Los bultos interceptados este viernes en el estado de Florida y en Nueva York se suman a los diez paquetes bomba encontrados desde el lunes y dirigidos a figuras demócratas como el expresidente Barack Obama (2009-2017) y la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton, entre otros.

Hasta ahora ninguno de los paquetes ha explotado, pero ha elevado la alerta de las fuerzas de seguridad.

A primera hora de la mañana, el FBI ha informado en Twitter del hallazgo en el estado de Florida de un paquete "similar en apariencia a los otros" detectados, que estaba dirigido a Booker, un influyente senador demócrata y posible candidato presidencial en las elecciones de 2020.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York retiró este viernes otro paquete en una oficina de Correos de Manhattan, mandado a Clapper.

En declaraciones a la cadena de televisión CNN, el exdirector nacional de Inteligencia dijo sentirse "aliviado" de que nadie haya resultado herido por el artefacto enviado a él.

"Esto es terrorismo doméstico, no tengo ni un ápice de duda", afirmó Clapper, que recomendó a las figuras que han sido críticas con el presidente Trump, que "tomen precauciones".

Los destinatarios de los explosivos

El goteo de paquetes bomba de aspecto casero comenzó el pasado lunes, cuando el multimillonario y filántropo George Soros, un conocido donante demócrata, recibió uno en su residencia, en el estado de Nueva York.

Sin embargo, fue el miércoles cuando saltaron las alarmas con la detección de paquetes sospechosos enviados a figuras del Partido Demócrata, como a la residencia de Obama en Washington y a la oficina de Clinton en Nueva York.

También fueron destinatarios, entre otros, el exfiscal general Eric Holder, la congresista demócrata Maxine Waters, el exdirector de la CIA John Brenan, cuyo paquete fue enviado a la sede de la CNN, y el exvicepresidente Joe Biden.

El que todos los paquetes estuvieran dirigidos a miembros del Partido Demócrata o personas contrarias a Trump apuntan a una posible motivación política. Este viernes, también se han descubierto nuevos artefactos explosivos dirigidos al senador democráta Cory Brooker y al antiguo director de los servicios de Inteligencia, James Clapper.

También ha sido destinatario de un paquete sospechoso el actor Robert de Niro, quien hoy señaló, en referencia a las legislativas del 6 de noviembre, que "hay algo más poderoso que las bombas, y ese es tu voto. ¡La gente DEBE votar!".

"Agradezco a Dios que nadie haya sido lastimado, y agradezco a las personas valientes e ingeniosas de seguridad y la aplicación de la ley para protegernos. Hay algo más poderoso que las bombas, y ese es tu voto. La gente DEBE votar!", ha dicho el actor en un mensaje a los medios enviado a través de su representante.

Estos sucesos se producen cuando apenas quedan dos semanas para la celebración de comicios legislativos en el país, el próximo 6 de noviembre.

Precisamente, el propio Trump ha afirmado hoy que el envío de paquetes bomba ha frenado el impulso de los candidatos republicanos ante esos comicios, que servirán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.