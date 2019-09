Boris Johnson afirma que prefiere "estar muerto en una zanja" antes que pedir una prórroga a la UE

El primer ministro de Reino Unido ha prometido que no pedirá a la UE retrasar de nuevo el Brexit y ha asegurado que prefiere "estar muerto en una zanja" antes que tener que hacerlo.

El Parlamento aprobará este lunes de forma definitiva una ley que le obligaría ha solicitar una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 si no se llega a un acuerdo después de la cumbre del Consejo Europeo que comienza el 17 de octubre.

"¿Dimitiría antes de tener que ir a solicitar esa prórroga?", le ha preguntado una periodista. "Mira... Cuesta mil millones de libras al mes, no consigue absolutamente nada ¿qué sentido tiene otra prórroga?", ha respondido Johnson.

"I'd rather be dead in a ditch" - PM Boris Johnson responds when asked if he'd go back to Brussels to ask for a #Brexit delay Latest: https://t.co/Xz1Guu69bK pic.twitter.com/9vr6ZcdYu9

Johnson insiste que tras la aprobación de esta ley (apoyada por el Partido Laborista y una veintena de diputados conservadores rebeldes), la única solución reside en convocar elecciones anticipadas. El Parlamento ya rechazó este miércoles unas elecciones generales anticipadas, pero Johnson ha anunciado que volverá a presentar la misma moción el próximo lunes.

Durante la rueda de prensa de este jueves, otro periodista le ha preguntado que si su propio hermano no puede apoyarle, por qué debería hacerlo el resto. Jo Johnson, hermano del primer ministro, anunció este jueves su dimisión por la tensión irresolubre entre "lealtad familiar y el interés nacional".

"Mi hermano Jo es un tipo fantástico y un viceministro brillante. Jo no está de acuerdo conmigo en [temas de] la UE porque es un asunto que divide familias y divide a todo el mundo", ha respondido Johnson. "Pero creo que en lo que Jo estaría de acuerdo es que tenemos que seguir hacia delante y solucionar esto.

Reporter: If your own brother can’t back you, why should anyone else?@BorisJohnson: Jo doesn’t agree with me about the European Union… pic.twitter.com/uLWzDDB4rq