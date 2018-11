Dimiten el ministro para el Brexit y un secretario de Estado por su desacuerdo con el borrador

El ministro para el Brexit, Dominic Raab, y el secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Shailesh Vara, han dimitido de sus cargos por desacuerdos con el borrador del Brexit.

"No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la Unión Europea", ha afirmado Dominic Raab. El ministro para el Brexit ha compartido este jueves su carta de dimisión en redes sociales, en la que se dirige a Theresa May y asegura que entiende por qué ha elegido "seguir con el pacto con la Unión Europea (UE) en los términos propuestos" y respeta "los diferentes puntos de vista defendidos con buena fe por todos los colegas".

Raab explica que los dos motivos principales por los que dimite es porque considera, en primer lugar, que "el término de regulación propuesto para Irlanda del Norte presenta una amenaza muy real para la integridad del Reino Unido". En segundo lugar, está en contra de la "barrera indefinida" que supone el acuerdo con la Unión Europea, que mantiene "un veto" sobre la capacidad de salida del Reino Unido.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

El ministro para el Brexit sostiene que "ninguna nación democrática" ha sido favorable a comprometerse a un "régimen tan extensivo, impuesto de forma externa, si ningún tipo de control democrático sobre las leyes que se aplican ni sobre la decisión de salida".

"No puedo reconciliar los términos del pacto propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto en las pasadas elecciones". "Usted merece un ministro para el Brexit que pueda defender su pacto con convicción", ha escrito a la primera ministra.

Por su parte, Vara ha dicho que el acuerdo preliminar consensuado con Bruselas por May, "deja al Reino Unido a medio camino, sin límite de tiempo para cuándo el país se convertirá finalmente en un Estado soberano".

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD