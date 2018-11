Una activista de Femen protesta ante el coche de Trump en los Campos Elíseos de París

La Policía francesa ha detenido este domingo a una mujer, identificada por la agencia Reuters como una activista del colectivo Femen, que intentaba aproximarse con el torso desnudo a la comitiva del presidente de EEUU, Donald Trump, mientras circulaba de camino a la ceremonia del centenario del Armisticio, en París.

