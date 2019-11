La Fiscalía de Perú conspiró con un testigo clave para coordinar su acusación contra el expresidente Ollanta Humala

Dos fiscales anticorrupción pidieron a Martín Belaunde, antiguo brazo derecho del expresidente Ollanta Humala, hoy en prisión, que su declaración oficial sobre los sobornos de Odebrecht coincidiera con la tesis de la Fiscalía "Lo que usted nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la Fiscalía, porque si esta información no corrobora y contradice lo que nosotros ya tenemos, no nos va a servir", afirmó el fiscal anticorrupción David Alan Castillo "Si a usted le es útil, lo acusamos; si no es útil, es como si no existiera", respondió el antiguo ayudante de Humala