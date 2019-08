Un tribunal de Hong Kong prohíbe a manifestantes permanecer en el aeropuerto tras las cargas policiales

Después de cinco días consecutivos de protestas, un tribunal de primera instancia de Hong Kong ha prohibido a los manifestantes que permanezcan fuera de "zonas habilitadas" en el aeropuerto de la región administrativa especial china, ha informado este miércoles la autoridad aeroportuaria en un comunicado de prensa publicado en línea. La decisión responde a una escalada de violencia entre manifestantes y la policía hongkonesa, que se enfrentaron este martes a última hora después de un día de activismo pacífico.

Can you hear the people sing? ICYMI protestors at #HongKong airport singing Les Mis. #China banned track from streaming services in #PRC! #HongKongProtestspic.twitter.com/j6V5anjqMz