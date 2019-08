Trump asegura que China está enviando tropas a la frontera con Hong Kong

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado este martes a la calma en las protestas en Hong Kong, que en los últimos días se han recrudecido con huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto.

"Nuestra inteligencia nos ha informado de que el Gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar tranquilos y seguros!", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!