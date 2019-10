Juncker: "Twitter es la forma moderna de comunicar si no quieres decir nada"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, compareció este miércoles ante la prensa para rendir homenaje al fallecido periodista francés Pierre Bocev, con el que tenía gran cercanía, y aprovechó para reflexionar sobre la comunicación política en la era de la red social Twitter.

"Me pregunté cómo rendirle homenaje. Se puede hacer un tuit, la forma moderna de comunicar si no quieres decir nada. Entonces me dije si habría mejor lugar que esta sala de prensa para homenajear a alguien que la ha animado en numerosas ocasiones", dijo Juncker a propósito del que fuera corresponsal en Bruselas de "Le Figaro" entre 1994 y 2004.

Juncker, emocionado en la despedida, describió a Bocev como "un hombre profundamente bueno" con una inmensa cultura que le acompañó prácticamente durante toda su carrera política en su periodo en Bruselas.

El veterano periodista, que pasó 20 años en Bruselas tras haber cubierto la caída de la URSS desde Moscú y antes de partir para trabajar como corresponsal en Alemania, falleció el pasado lunes en Baar (Suiza).

"Lo quería hacer en sala de prensa porque los tuits son para los demás", señaló Juncker, que ha publicado 1.831 mensajes en la red social de microcomentarios, donde cuenta con 736.600 seguidores.

En 2014, durante su campaña para acceder a la presidencia de la Comisión Europea, Juncker había dejado claro su relación con Twitter, en particular, y con las nuevas tecnologías de la comunicación, en general, en un vídeo electoral.

"Quiero liderar a Europa en una era de crecimiento que no esté basada en la deuda. Y la clave para ello es la economía digital", decía Juncker sentado en un pupitre de madera y escribiendo una carta con una pluma estilográfica antes de entregar el papel a un asistente, al que le decía: "Listo para tuitear".

A continuación el político luxemburgués, de 64 años ahora, explicaba que no hace falta ser un tecnólogo para comprender la importancia de las nuevas tecnologías.

"No necesitas ser un apasionado de la tecnología para creer en ella", señalaba.