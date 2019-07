Londres y Teherán, ante una grave tensión por la detención de un petrolero británico en el estrecho de Ormuz

La tensión diplomática entre el Reino Unido e Irán se ha agravado este sábado a raíz de la detención de un petrolero británico en el estrecho de Ormuz, que Londres ha calificado de "preocupante", "ilegal" y "desestabilizadora".

El petrolero con bandera británica Stena Impero, con 23 tripulantes, fue apresado el viernes por la tarde en Ormuz por guardias revolucionarios iraníes, semanas después de que una embarcación iraní - el Grace 1-, que al parecer llevaba crudo a Siria en violación de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra ese país, fuera retenido en Gibraltar.

Las autoridades iraníes acusan al Stena Impero de no respetar las normas de navegación, algo que su naviera -Stena Bulk- rechaza.

El Reino Unido ha pedido a los barcos con bandera británica que eviten navegar por el estrecho de Ormuz durante un "periodo provisional" a fin de bajar las tensiones en la zona.

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, ha informado este sábado de que ha hablado con su colega iraní, Mohammad Javad Zarif, para expresar su "gran decepción" por esta situación y hacerle saber que los barcos que naveguen con bandera británica serán protegidos.

Además, el ministerio de Exteriores ha convocado este mismo sábado al encargado de negocios de Irán en Londres, Mohsen Omidzamani, como parte de los esfuerzos diplomáticos del Reino Unido para defender sus intereses.

Just spoke 2 Iranian FM Zarif &expressed extreme disappointment that having assured me last Sat Iran wanted 2 deescalate situation they have behaved in the opposite way.This has 2 be about actions not words if we are to find a way through.British shipping must & will be protected