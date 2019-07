Irán captura un petrolero británico en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este viernes que ha capturado un petrolero británico por violar la ley marítima internacional cuando cruzaba por el estrecho de Ormuz, escenario de una escalada de la tensión entre Teherán y Washington, dos semanas después de que Reino Unido retuviera a un petrolero iraní.

El barco, llamado "Stena Impero", ha sido capturado por una flotilla dependiente de la zona 1 de la Armada, a solicitud de la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la provincia iraní de Hormozgan, según ha informado en un comunicado la Guardia Revolucionaria.

Esto se produce el mismo día en que Gibraltar ha extendido por treinta días más el periodo de detención del petrolero iraní 'Grace 1', retenido desde hace dos semanas en ese territorio por las sospechas de que transportaba crudo a Siria, país en conflicto armado desde hace ocho años y sujeto a sanciones de la Unión Europea.

Esta detención ha generado un conflicto diplomático entre Irán y el Reino Unido, y la pasada semana, según Londres, una fragata de la Armada británica abortó un intento de tres naves ligeras iraníes de interceptar un petrolero británico que navegaba por el golfo Pérsico.

Este incidente fue desmentido por las Fuerzas Armadas iraníes que, sin embargo, han asegurado que no dejarán sin respuesta la retención del 'Grace 1'.

El mismo líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo calificó el pasado martes de "acto de piratería marítima" y advirtió de que su país responderá "en el momento apropiado" al Reino Unido.

Además, este jueves, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que había capturado el pasado domingo cerca de Ormuz un petrolero "extranjero" que estaba realizando operaciones de contrabando.

Según las imágenes mostradas, se trata de una nave sobre cuyo paradero se especuló desde el domingo y que pertenece a una compañía emiratí y tiene bandera de Panamá, aunque en Abu Dabi no se han pronunciado.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha confirmado la detención del barco de bandera británica por parte de Irán. Hunt ha tachado el acto de "inaceptable" y ha asegurado que está "extremadamente preocupado" por la captura y por la decisión de Irán.

