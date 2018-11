May viaja a Bruselas para reunirse con los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, reciben este sábado por la tarde en Bruselas a la primera ministra británica, Theresa May. Las agendas se mantienen después de que Pedro Sánchez haya anunciado un acuerdo sobre Gibraltar y su levantamiento al veto anunciado.

España, así, levanta el bloqueo a una de las decisiones claves de Europa en los últimos tiempos: la salida de Reino Unido de la UE. Ha evitado que, en caso de no celebrarse la cumbre este domingo, España hubiera invertido en ello muchísimo coste político ante sus socios, de muy difícil recuperación, y estaría dejando Brexit en una zona de riesgo parlamentario, toda vez que Reino Unido sí o sí deja la UE el 29 de marzo de 2019, pero cualquier acuerdo debe ser aprobado por los Comunes y el Parlamento Europeo.

El portavoz de Donald Tusk había asegurado a través de Twitter que, tras una llamada entre Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, las posturas se han acercado: "Estamos más cerca del acuerdo de mañana".

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO