El Parlamento Europeo suspende las acreditaciones provisionales a todos los nuevos eurodiputados españoles

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dado la orden de revocar las acreditaciones provisionales a todos los nuevos eurodiputados españoles tras la polémica desatada este martes cuando las autoridades de la Eurocámara impideron la entrada a Toni Comín y Carles Puigdemont.

Tajani ha tomado esta decisión tras la petición recibida por los jefes de las delegaciones del PP, PSOE y Ciudadanos. "Le solicitamos que suspenda inmediatamente la acreditación provisional de eurodiputados españoles hasta que reciba la notificación oficial de las autoridades competentes y anule las acreditaciones ya emitidas por error", señala una carta firmada por Esteban González Pons (PP), Iratxe García (PSOE) y Javier Nart (Cs). Los políticos alegan que el recuento no ha terminado y que no existen resultados oficiales.

"Según la legislación española no puede acreditarse ningún eurodiputado antes de recoger el acta en Madrid y prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución", señalan los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos.

Tajani ha respondido a la misiva explicando que la "acreditación temporal es simplemente una práctica administrativa ofrecida por el Parlamento a los nuevos miembros para permitirles asumir sus funciones y estar operativos para la sesión constitutiva".

"Como siempre ha sido el caso, la administración da estas facilidades de forma provisional sobre la base de la información no oficial que viene de los Estados miembros", sostiene Tajani. "Sin embargo, la acreditación solo se hace definitiva cuando las autoridades nacionales notifican al Parlamento Europeo la lista de miembros electos", añade.

"Esta práctica no tiene efecto legal y no crea ninguno de los derechos de ser miembro", aclara el presidente. "Para evitar cualquier posible interferencia en un proceso nacional, he dado instrucciones al secretario general para que suspenda la acreditación provisional a todos los nuevos miembros españoles hasta que el Parlamento reciba la notificación oficial de las autoridades españolas", añade.

Esto significa que Los 37 eurodiputados españoles nuevos no tendrán acreditación provisional. Los antiguos que repiten sí porque la anterior acreditación les vale hasta el 2 de julio, cuando se constituye el nuevo Parlamento.