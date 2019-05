Mueller, fiscal de la trama rusa: "Si estuviésemos seguros de que Trump no cometió un delito, lo hubiésemos dicho"

Robert Mueller ha señalado que por política interna, el Departamento de Justicia no consideró acusar al presidente Trump de un delito por su posible participación en la trama rusa o por obstrucción a la justicia "No cambia nada del Informe Mueller. No había pruebas suficientes y por tanto, en nuestro país, la persona es inocente ¡El caso está cerrado!", ha afirmado Trump Durante su primera declaración pública tras dos años de investigación, Mueller ha anunciado el cierre de la oficina del fiscal especial y su dimisión