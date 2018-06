Cinco muertos en un tiroteo en una redacción de un periódico de Maryland

Cinco personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo registrado este jueves en la redacción del periódico Capital Gazette, ubicado en Annapolis (Maryland, Estados Unidos). El tirador se encuentra ya bajo custodia policial: "El sospechoso todavía está siendo interrogado por los detectives", ha dicho en declaraciones a la prensa el teniente Ryan Frashure, miembro de la policía del Condado de Anne Arundel.



Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido un impacto de bala dentro del edificio. El periodista ha relatado en Twitter el ataque: "No hay nada más aterrador que escuchar cómo disparan a gente mientras estás debajo de tu escritorio y después escuchar cómo el tirador recarga".

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

I'm currently waiting to be interviewed by police, so I'm safe and no longer at the office. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE.UU. (ATF, en inglés) señaló en su cuenta de Twitter que su delegación en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, "está respondiendo" también al suceso.

"At this point I can confirm we do have injuries. We did have an active shooter inside that build, 888 best gate road in Annapolis. We have injuries. I can't give the extent of those injuries, at this point," Lt. Ryan Frashure of @AACOPD says. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/UAdjPHbnG1 — CBS News (@CBSNews) 28 de junio de 2018

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está "absolutamente devastado" después de conocer la "tragedia" en Annapolis. "Por favor, presten atención a todas las advertencias y manténganse alejados del área. Estoy rezando por aquellos en la escena y por nuestra comunidad", apuntó Hogan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado a través de las redes sociales que ha sido informado del suceso: "Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias".

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018

Annapolis, la capital de Maryland, es una ciudad de unos 40.000 habitantes que está ubicada a 50 kilómetros al este de Washington.