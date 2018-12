Trump discute frente a la prensa con la líder demócrata Nancy Pelosi sobre el muro en la frontera con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con cerrar el Gobierno por la falta de fondos si el Partido Demócrata no accede a incluir en los presupuestos -que deben aprobarse este mes en el Congreso- una partida generosa para construir el muro en la frontera con México. El mandatario ha asegurado que estará "orgulloso" de hacerlo para garantizar la "seguridad fronteriza" con el país vecino.

"Si no conseguimos lo que queremos de alguna manera -a través de vosotros, del Ejército o de lo que queráis- cerraré el Gobierno. Estoy orgulloso de cerrarlo por la seguridad fronteriza", ha sentenciado el presidente. Más semejante a un plató televisivo que a una reunión oficial en su despacho, Trump ha mantenido una acalorada conversación en presencia de la prensa con Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, respectivamente.

Los representantes demócratas se han reunido con Trump para mostrar su conformidad con destinar 1.300 millones de dólares para cuestiones de seguridad fronteriza, pero se han negado a utilizar ese presupuesto para construir el muro.

"No deberíamos tener este debate en frente de la prensa", ha instado Pelosi, visiblemente incómoda ante el giro que estaba tomando la conversación. "Si pensáramos que podemos pasarlo por el Senado, Nancy, lo haríamos inmediatamente, lo pasaríamos en dos segundos", ha insistido Trump.

A Trump le hacen falta diez votos de entre las filas demócratas para sacar adelante las cuentas, que incluyen 5.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo. "No hay mayoría para para un muro, da igual por donde lo cojas", le advierte Pelosi, a lo que Trump la interrumpe para repetirle que "si necesitara los votos para el muro en la Cámara (de Representantes), los tendría en una sesión.

