Anand Menon, experto en el Brexit: “Estar fuera del mercado común tiene graves consecuencias y la única manera de resolverlas sería volver a él”

Una semana antes del referéndum del Brexit del 23 de junio de 2016, Anand Menon dio una charla en un pub de Newcastle sobre las consecuencias de la votación. El profesor de política europea del King's College de Londres comentó: “Todos los analistas económicos serios dicen que nuestro PIB va a ser más pequeño si nos vamos de la UE respecto a lo que sería si nos quedamos”. Entonces, una mujer que estaba hacia el final de la sala se levantó y le gritó: “Ese es tu maldito PIB, no el mío”.

Menon suele contar ese momento como muestra de la ineficacia del mensaje de académicos y políticos que defendían quedarse en la UE: una parte de la población percibía sus palabras como abstracciones alejadas de su vida. La votación de la que este viernes se cumplen siete años también fue para muchos una manera de protestar por su propia situación económica (aunque probablemente el Brexit la fuera a empeorar).

Menon es director de UK in a Changing Europe, una red de académicos que ahora pone mucho énfasis en explicar de manera didáctica la política británica y sus relaciones con la UE. Sus informes, cortos y sin jerga, son una referencia para entender el país después de la votación que sacó al Reino Unido de la Unión Europea. Desde entonces, el país es más pobre y está más decepcionado con el resultado, pero también hay más debate sobre la desigualdad y las brechas regionales.

¿Cómo cree que el Brexit ha cambiado el Reino Unido en estos siete años?

Ha tenido consecuencias en la economía, la inmigración y la política. El Brexit se ha convertido en una nueva línea divisoria en la política, lo que ha cambiado la forma en que la gente piensa y vota, y ha sacudido por completo nuestro sistema electoral.

Ahora bien, una de las cosas interesantes sobre las elecciones locales de mayo es que el efecto del Brexit parece haber sido menor. Las elecciones de 2019 estuvieron extremamente marcadas por el Brexit y las de 2017, un poco menos, y creo que las elecciones de este mayo indican que estamos en algún lugar cerca de 2017, aunque no sea volver a 2015.

Ha cambiado la forma en que hablamos de política. Debido al Brexit, los políticos pasan mucho más tiempo hablando de desigualdad y desequilibrio entre regiones que antes del referéndum. El resultado del referéndum fue tan impactante para todos que dio lugar a un período de reflexión sobre por qué tanta gente está insatisfecha con el statu quo. Ahora pasamos más tiempo ocupándonos de las personas a las que no les va tan bien –o al menos hablando de ellas– de lo que lo hacíamos antes.

El Brexit también ha tenido un impacto enorme en la composición del Reino Unido de varias maneras, por cómo ha remodelado el debate sobre la devolución de competencias, por el impacto en la política de Irlanda del Norte y por cómo ha dado una excusa al Partido Nacionalista Escocés para reabrir el debate independentista.

¿Y le ha sorprendido algo de esto?

Lo que no me ha sorprendido es la forma en que se ha desarrollado la economía o el hecho de que el Brexit haya sido algo muy, muy difícil de ejecutar. Cualquiera que hubiera pensado seriamente en el Brexit de antemano habría sabido que esto sería complicado.

Irónicamente, el Brexit fue difícil por todas las razones que sus partidarios utilizaban, es decir, que la UE afectaba a tantos aspectos de nuestra vida nacional que iba a ser difícil deshacer la relación. Ha sido difícil porque la UE era omnipresente en la vida del Reino Unido. Y cualquiera que entendiera el mercado único y lo que significaba para las empresas británicas se daría cuenta de que eso tendría implicaciones económicas. La economía se ha desarrollado más o menos en línea con las previsiones.

¿El Reino Unido es claramente más pobre debido al Brexit?

No está claro en el sentido de que uno de los problemas en este momento es que han sucedido otras cosas como el Covid y la guerra en Ucrania, por lo que es muy difícil ser específico sobre el impacto del Brexit. Pero está bastante claro tanto por los datos como por la enorme cantidad de evidencia anecdótica que el Brexit está teniendo un impacto en las personas para empresas que comercian con la Unión Europea y para personas que viajan hacia y desde la Unión Europea.

¿Y qué le ha sorprendido?

Lo que me ha sorprendido es lo que ha pasado con la política después del referéndum. La forma en que el Brexit se ha convertido en una línea divisoria en nuestra política, la forma en que el Partido Conservador en particular ha cambiado y se ha dividido por el Brexit. No creo que nadie lo esperara.

Supongo que en retrospectiva puedes decir que siempre iba a ser políticamente divisivo porque una de las características definitorias del Brexit era que no había una mayoría para ningún resultado del Brexit. No hubo mayoría para quedarse, pero no hubo mayoría para ninguna de las diversas formas de salida. Y, debido a que esas divisiones existían tanto en la opinión pública como entre los políticos, el proceso de irse ha sido muy complicado.

¿Todavía lo ve como un tema que divide, incluso si no es tan central para la población como lo era antes?

Todavía es divisivo, pero no tan destacado. Así que creo que un gran número de personas todavía se identifican como a favor o en contra del Brexit. A los tories les va un poco mejor en los distritos electorales de los partidarios del Brexit que antes del referéndum, así que todavía se nota. Pero lo que ha cambiado es que en 2019 alrededor del 70% de los británicos pensaba que el Brexit era el problema más importante que afrontaba el país, y ahora esa cifra está por debajo del 20%.

Se deben tener en cuenta dos aspectos cuando se analiza cualquier tema político: el nivel de apoyo y rechazo, pero también la importancia que se le da al tema. La gente no cree que el Brexit sea tan importante como antes.

¿Por eso los políticos e incluso los periodistas evitan el tema?

Creo que muchos periodistas se han aburrido porque ha sido de lo que más han escrito durante cuatro años. Así que se han ido a otras cosas. Los políticos tienen otras razones para no hablar del Brexit.

Los conservadores todavía hablan de ello. Rishi Sunak se refiere al tema, aunque con argumentos poco convincentes como que el Brexit nos ha permitido reducir los precios o abrir los puertos.

Los laboristas no hablan del Brexit porque no hablar del Brexit parece que les funciona. Los laboristas están muy por delante en las encuestas, fueron los que más avanzaron en las elecciones locales en los lugares más favorables al Brexit y lo lograron sin hablar de ello. Quieren que las próximas elecciones sean sobre la economía, los servicios públicos y el Servicio Nacional de Salud.

Pero en las encuestas vemos que muchos se arrepienten del Brexit, ¿los laboristas podrían conseguir votos entre esas personas si hablaran más al respecto?

Creo que mucha gente piensa que el Brexit ha sido negativo entre quienes votaron a favor, pero no cree que haya sido una decisión equivocada, sino que el Gobierno lo ha hecho mal. En segundo lugar, habría que escarbar mucho en los datos y es bastante difícil. Mi sensación es que todavía hay mucha gente que piensa que esto fue un error, pero no deberíamos volver atrás porque ya hubo un referéndum. El hecho de que la gente piense que no va bien no necesariamente se traduce en gente que piensa que deberíamos dar marcha atrás. Así que yo sería un poco cauteloso con eso.

La situación para los laboristas es más fácil porque los liberaldemócratas tampoco están hablando del Brexit. Si los laboristas se enfrentaran a un partido que dijera que deberíamos reincorporarnos al mercado único o a la Unión Europea, eso les haría la vida más difícil. Una de las cosas que pasaron en las elecciones de 2019 fue que los votantes que habían apoyado quedarse en la UE se dividieron porque los laboristas tenían una política absolutamente loca sobre el Brexit que nadie entendía. Y los liberaldemócratas hicieron campaña por volver a la UE.

Si los liberaldemócratas salieran ahora y dijeran que deberíamos reincorporarnos a la Unión Europea, muchas personas que de otro modo habrían votado por los laboristas votarían a los liberaldemócratas para señalar el hecho de que no les gusta la política laborista sobre el Brexit.

¿Se ha subestimado a Sunak y está haciendo que el Brexit funcione con nuevos acuerdos?

Fue un verdadero logro negociar el marco de Windsor. No tengo dudas sobre eso. Pero todavía hay una brecha entre el sentido común y un partido con personas muy marcadas por la ideología y que se opondrán cuando intente hacer cosas razonables. El mismo Sunak es un partidario del Brexit que parece ir en contra de todo sentido común para creer sus argumentos sobre la economía del Brexit.

Sunak sigue siendo menos popular que Keir Starmer, el líder laborista. Sunak ha hecho que el Partido Conservador parezca cuerdo hasta cierto punto en comparación con Liz Truss y Boris Johnson. Los conservadores parecen mínimamente competentes ahora, porque no están en una guerra civil, no están de fiestas ni están haciendo quebrar la economía. Pero el umbral estaba muy bajo. Eso está muy lejos de que Sunak sea muy bueno, simplemente significa que no es un desastre total.

¿Los partidarios del Brexit más radicales están perdiendo terreno dentro del Partido Conservador?

Sí, toda la evidencia apunta a eso ahora. No sabemos si es porque la gente solo quiere que desaparezca. Personas como Steve Baker y Chris Harris defienden ahora el marco de Windsor para Irlanda del Norte. El ERG [European Research Group, un grupo de diputados anti-UE] no pudo reunir la mayor cantidad de votos posible en contra.

Dentro del Partido Conservador, el Brexit no es el mismo problema que solía ser. Algunos conservadores pro-Brexit ahora están en el Gobierno, así que es más difícil oponerse a él. Otras personas han pasado página, por lo que han dejado de preocuparse por el Brexit. Ahora están preocupadas por China o por los niveles de impuestos: han pasado a dar otras batallas.

¿Es posible que la presión de las empresas haga que los conservadores sean más flexibles y se acerquen a la UE?

Existe ese runrún de fondo. Pero, en realidad, nadie ha hecho mucho sobre la economía del Brexit. Lo que ha hecho el Gobierno no cambia realmente la ecuación económica, es decir, que estar fuera del mercado único tiene graves consecuencias económicas.

Nadie está hablando de eso. Si preguntas a las empresas, quieren mucho más de lo que el Gobierno está haciendo actualmente.

¿Hay alguna manera de resolverlo y cambiar la economía que supone estar fuera del mercado único?

Sí, unirse al mercado único. Pero no hay forma de hacerlo políticamente. En realidad, gran parte del debate es completamente humo. Cuando los laboristas digan que van a reducir la fricción comercial y abordar los efectos económicos del Brexit harán cosas como un acuerdo veterinario que marcará una pequeña diferencia y facilitará la vida de los agricultores y exportadores de alimentos. Pero esto no tendrá un impacto económico general y enorme en el Reino Unido.

¿Ve una oportunidad en la revisión del acuerdo comercial con la UE en 2025?

No, porque esencialmente es una revisión para sentarse y debatir si lo que tenemos está funcionando. Así que no es una manera de sentarse y renegociar todo el asunto.

¿Terminarán alguna vez las conversaciones sobre el Brexit? Todavía hay asuntos pendientes.

No. La UE nunca termina y nunca ha encontrado una manera fácil de tratar con vecinos que no son miembros de la UE. Hay charlas con Turquía desde la década de 1950, charlas con Suiza que han llevado un montón de tiempo. Sospecho que las charlas con Ucrania van a durar mucho más de lo que piensa el presidente Zelenski.

Esto sucede por varias razones. En primer lugar, porque la UE se está adaptando constantemente, lo que significa que la forma en que gobierna su relación con sus vecinos también cambia constantemente. Y en segundo lugar, en el caso del Reino Unido, si tu vecino es una economía de tamaño continental, entonces, por definición, pasarás mucho tiempo pensando en lo que está haciendo. Igual que los canadienses pasan mucho tiempo preguntándose qué están haciendo los estadounidenses.

¿Ve algún escenario en que el Reino Unido pueda hablar de reincorporarse a la UE?

Siempre hay grupos de políticos que hablan de cosas sobre las que los demás no hablan. Así que siempre habrá algunos parlamentarios que quieran hablar sobre reincorporarse. Mucho va a depender del desempeño económico relativo del Reino Unido y la UE.

Si hay otra crisis en la eurozona, disminuirá el apetito por reincorporarse. Si es obvio que la economía de la UE está funcionando muchísimo mejor que la economía del Reino Unido, entonces habrá más debate aquí. Creo que pasará mucho tiempo antes de que haya una conversación política seria sobre la reincorporación.

¿Y algo intermedio, como un acuerdo estilo el que tiene la UE con Suiza?

No hay nada en el medio. O estás en el mercado único o no lo estás. Y si estás en el mercado único, entonces aceptas la libertad de movimiento, pagos al presupuesto de la UE y el cumplimento de las reglas. No me imagino a los políticos del Reino Unido aceptando eso. En la práctica, estar dentro de la Unión Europea es menos restrictivo que estar dentro del mercado único y fuera de la Unión Europea.

¿Los académicos han aprendido a explicar las cosas de una manera diferente desde el Brexit?

Nosotros como organización hemos tenido que acostumbrarnos a tratar de explicar las cosas de una manera que la gente entienda. Me gusta que cualquiera pueda leer nuestros informes o leer nuestros blogs. No tienes que tener un título académico ni nada parecido. Puedes simplemente leerlos y los entenderás. Lo que siempre intentamos y enfatizamos es la claridad, la brevedad. También usamos vídeos y cosas así. El trabajo que hacemos es académico, pero la forma en que lo comunicamos no lo es.

¿Cree que la población entiende ahora mejor lo que significó el Brexit?

Lo que puede hacer un grupo de expertos tiene límites. La comunicación con el público en general es muy difícil. Pero diría que gracias a nuestro trabajo, muchos periodistas, tanto extranjeros como británicos, muchos políticos y muchos funcionarios entienden los problemas mucho mejor de lo que lo habrían hecho si no existiéramos.