La aprobación del acuerdo del Brexit se atasca en el Parlamento británico por segunda vez en 48 horas

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha impedido al primer ministro Boris Johnson volver a someter a votación este lunes el acuerdo que ha negociado con la UE. El sábado ya hubo una votación idéntica y el Parlamento decidió retrasar la decisión sobre el texto hasta que estuviese preparada y aprobada toda la legislación para hacerlo efectivo.

"Mi decisión es que la moción no será debatida hoy, ya que sería repetitivo y desordenado hacerlo", ha afirmado Bercow este lunes en una declaración ante los parlamentarios. Las mociones del sábado y de este lunes son "en esencia las mismas", ha añadido.

