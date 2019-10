El Parlamento británico frena el acuerdo del Brexit para que Johnson pida una nueva prórroga a Bruselas

La Cámara de los Comunes ha frenado este sábado el acuerdo del Brexit negociado esta semana por el primer ministro, Boris Johnson, con la Unión Europea. Los parlamentarios han aprobado una enmienda con 322 votos a favor y 306 en contra para congelar la aprobación del acuerdo hasta que se adopte toda la legislación necesaria para que este se haga efectivo. En la práctica, Johnson estaría obligado a pedir a la UE una nueva prórroga, ya que la fecha límite para aprobar el documento era este sábado.

La votación de este sábado no garantizaba una salida con acuerdo el 31 de octubre, ya que requería la aprobación en la Cámara de más legislación la semana que viene. Sin embargo, sí desactivaba el requerimiento de la Ley Benn que obligaba a Johnson a pedir una prórroga a la UE si el acuerdo era rechazado. Muchos parlamentarios temían que los defensores de un Brexit duro aprobasen el acuerdo en primera instancia este sábado solo para desactivar la obligación de pedir una prórroga, pero con la intención real de tumbar el documento la semana que viene y así permitir una salida sin acuerdo en la fecha prevista, el 31 de octubre.

Para impedir esta estrategia, la mayoría de la Cámara ha aprobado una enmienda que suspende la aprobación definitiva hasta que se apruebe toda la legislación necesaria, con lo que se activa de forma automática la ley que obliga al primer ministro a pedir una prórroga a la UE mientras se aprueba la legislación correspondiente. "Esta Cámara ha considerado el asunto, pero retiene la aprobación a menos que y hasta que se apruebe la legislación definitiva", señala la enmienda aprobada.

Sin embargo, Johnson considera que no está obligado por ley a pedir la prórroga y ha afirmado que no la solicitará. "No negociaré una prórroga con la UE y tampoco estoy obligado a ello por ley", ha afirmado el primer ministro inmediatamente después de la votación. Johnson ha anunciado que la semana que viene presentará la legislación para aprobar de forma definitiva el acuerdo y poder salir el 31 de octubre.

El líder laborista, Jeremy Corbyn ha instado al primer ministro a cumplir la ley. "Le invito a reflexionar cuidadosamente sobre las declaraciones que acaba de hacer sobre su aparente negativa a aplicar la extensión que la ley le obliga a aplicar", ha afirmado.

Por su parte, el líder del Partido Nacional Escocés en la Cámara de los Comunes le ha amenazado con recurrir a los tribunales si no respeta la ley. "Si el primer ministro, que cree que está por encima de la ley, no lo hace [pedir la prórroga], tendrá que acudir a los tribunales".

Ningún diputado conservador ha votado a favor de la enmienda, que ha sido apoyada por los diez diputados del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, socios de gobierno del Partido Conservador, por el Partido Laborista, el Partido Nacional Escocés y Lib Dems, entre otros. 283 conservadores, seis laboristas rebeldes y 17 independientes han rechazado la moción.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento británico solo se ha reunido cuatro veces un sábado. La última, el 3 de abril de 1982 cuando Argentina invadió las Malvinas. 37 años después, la Cámara de los Comunes ha vuelto a juntarse un sábado por los tiempos impuestos por la denominada Ley Benn.

Esta legislación se aprobó para descartar una salida sin acuerdo el 31 de octubre y daba a la Cámara de los Comunes hasta el 19 de octubre para aprobar una salida con acuerdo o, de lo contrario, obligaba al primer ministro a pedir una prórroga a la UE hasta el 31 de enero de 2020.

Durante el debate parlamentario se ha celebrado una manifestación por las calles de Londres en la que los manifestantes han celebrado la aprobación de la enmienda.