Bruselas emplaza a Boris Johnson a que informe de los siguientes pasos "lo antes posible" tras el tropiezo en Westminster con el Brexit

El jueves todo eran sonrisas. Por fin se llegaba a un acuerdo con el Gobierno de Boris Johnson que impedía una salida caótica de Reino Unido de la UE. Pero todos sabían en Bruselas que los problemas no acababan, que el paso por Westminster, donde cayó tres veces Theresa May hasta que fue expulsada de Downing Street se prevía complicado.

Y así está siendo. El Parlamento británico ha frenado este sábado el Brexit para que Johnson pida una nueva prórroga a Bruselas. Los parlamentarios han aprobado una enmienda 322 votos a favor y 306 en contra para congelar la aprobación del acuerdo hasta que se adopte toda la legislación necesaria para salir con acuerdo. En la práctica, Johnson estaría obligado a pedir a la UE una nueva prórroga, ya que la fecha límite para aprobar el documento era este sábado.

La votación de este sábado no garantizaba una salida con acuerdo el 31 de octubre, ya que requería la aprobación en la Cámara de más legislación la semana que viene. Sin embargo, sí desactivaba el requerimiento de la Ley Benn que obligaba a Johnson a pedir una prórroga a la UE si el acuerdo era rechazado. Muchos parlamentarios temían que los defensores de un Brexit duro aprobasen el acuerdo en primera instancia este sábado solo para desactivar la obligación de pedir una prórroga, pero con la intención real de tumbar el documento la semana que viene y así permitir una salida sin acuerdo en la fecha prevista, el 31 de octubre.

Para impedir esta estrategia, la mayoría de la Cámara ha aprobado una enmienda que retiene la aprobación definitiva hasta que se apruebe toda la legislación necesaria, con lo que se activa de forma automática la ley que obliga al primer ministro a pedir una prórroga a la UE mientras se aprueba la legislación correspondiente. "Esta Cámara ha considerado el asunto, pero retiene la aprobación a menos que y hasta que se apruebe la legislación definitiva", señala la enmienda aprobada.

"La Comisión Europea toma nota del voto en la Cámara de los Comunes", ha comunicado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, "y le toca al Gobierno británico informarnos sobre los siguientes pasos lo antes posible"

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.