Bruselas se prepara para llevar a los tribunales a AstraZeneca por los retrasos en la entrega de las vacunas

AstraZeneca tendría que haber empezado a entregar vacunas a finales de 2020. Pero, afirma la Comisión Europea, su demora en la entrega de los datos de los ensayos clínicos hizo que la Agencia Europea de Medicamentos no aprobara la vacuna hasta finales de enero. Y lo hizo al tiempo que el fabricante anunciaba, de entrada, que no podría asumir los compromisos para el primer trimestre del año: entregó casi 30 millones de dosis, en lugar de las 80 pactadas en el peor de los casos (120 en el mejor). Y, para el segundo trimestre, se repitió la historia: AstraZeneca ha anunciado 70 millones, en lugar de las 180 pactadas –si bien de acuerdo con los datos de la UE sólo se ha entregado un millón en lo que va de abril–. En resumen: la farmacéutica no llegará más que a una tercera parte de las 300 millones de dosis comprometidas en el mejor de los escenarios.

Ante este panorama, el 19 de marzo pasado, y tras la aprobación por parte de los Estados miembros, la Comisión Europea inició un proceso de resolución de litigios sobre la base del Acuerdo de Compra Anticipada. Es decir, recurrió a un arbitraje como paso previo a ir a los tribunales ante los retrasos acumulados por parte de AstraZeneca.

"Lo que importa es que garanticemos la entrega de una cantidad suficiente de dosis de acuerdo con los compromisos de la empresa", explica a elDiario.es Stefan De Keersmaecker, portavoz de Sanidad de la Comisión Europea. Y añade: "De la mano de los Estados miembros estamos analizando todas las opciones para que esto ocurra".

Es decir, Bruselas, un mes después de haber iniciado el proceso de resolución de conflictos amistoso, pone sobre la mesa "todas las opciones", lo que abre la puerta a ir a los tribunales ante la falta de resultados.

Tal y como ha adelantado este jueves Politico y ha podido confirmar elDiario.es, la Comisión Europea ha planteado la posibilidad de acudir a los tribunales en una reunión con los embajadores de los 27 ante la UE este miércoles, durante la cual la mayoría de los países dijeron que apoyarían demandar a la compañía por su fracaso con la entrega de las dosis prometidas. Así, la UE pretende, activando los procedimientos legales, obligar a AstraZeneca a proporcionar las dosis establecidas en el contrato.

Un portavoz de AstraZeneca ha explicado a elDiario.es: "No tenemos conocimiento de ningún procedimiento legal, y seguimos manteniendo conversaciones periódicas sobre el suministro con la Comisión Europea y los Estados miembros".

Según las fuentes consultadas por Politico, "hay una fecha límite a finales de esta semana, momento en el cual los países de la UE deben aprobar el inicio de procedimientos legales".

"No se ha tomado una decision sobre acciones legales", insiste De Keersmaecker: "Estamos en un proceso de diálogo para conseguir un acuerdo pars asegurar un plazo de entregas con dosis suficientes. Aún no estamos ahí, y con los Estados miembros estamos mirando toas las opciones, cualquier paso que sea tomado será por la Comisión Europea será pactado con los estados miembros. Estamos mirando todas las opciones para asegurar la entrega de las dosis".