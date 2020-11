López Obrador sigue sin reconocer la victoria de Joe Biden

Decenas de mandatarios y líderes alrededor del mundo se han apresurado a felicitar a Joe Biden por su victoria. No es el caso del presidente del país vecino, México, Andrés Manuel López Obrador, que ha rechazado tener alguna diferencia con el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero ha reiterado que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México", expresó este lunes el mandatario durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente ha reiterado que se mantendrá apegado al artículo 89 de la Constitución mexicana, sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, para esperar los resultados oficiales de los comicios estadounidenses.

"Ya contesté, quiero dejar de manifiesto que, en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de esa nación encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia", ha comentado.

No obstante, ha asegurado que esto no significa que su Gobierno apoye a uno u otro candidato ni que haya favoritismo por algún partido en especial. "Nuestro único partido es México", ha apuntado.

Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron el sábado en presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, tras cuatro días de escrutinio agónico después de las elecciones del martes, que hacían presagiar que el cómputo podría eternizarse en varios estados clave.

Sin embargo, poco antes de las 11.30 hora local de la costa este (17.30 en España) las principales cadenas de televisión emitían sus proyecciones que daban como ganador al candidato demócrata, después de que ampliara su ventaja en Pensilvania en más de 30.000 votos sobre Trump, y superara la cifra mágica de 270 votos electorales necesarios para el triunfo. En EEUU son los grandes medios de comunicación los que siguen el recuento de votos en cada estado y son ellos los que anuncian quién ha ganado en cada territorio.

Líderes de Reino Unido, la mayoría de Europa, gobiernos en Asia, Medio Oriente, África y América han felicitado ya a Biden. Sobre las críticas que han hecho algunos intelectuales y analistas políticos por ser uno de los pocos mandatarios a nivel mundial que no se han pronunciado respecto al virtual triunfo de Biden, López Obrador ha asegurado este lunes que su postura no tendrá repercusiones en la relación bilateral.

"Queremos actuar con prudencia. Esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y reconocer lo que se decida en instancias competentes en los Estados Unidos de América", ha afirmado. El presidente ha recalcado que esperar para dar un pronunciamiento sobre los comicios no significa que esté pensando en que existió un fraude. "Eso le toca a las autoridades competentes ¿Por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa?", ha dicho.

También ha indicado que continuará apegándose a la Constitución mexicana para así actuar con responsabilidad y respeto al proceso electoral en Estados Unidos y ha reiterado que esta postura no le provocará ningún problema con el Gobierno estadounidense.

"Siempre procuraremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter, eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos", ha asegurado.

Cabe destacar que, contra todo pronóstico y a pesar de los insultos del mandatario estadounidense contra México y los migrantes, López Obrador y Trump han mantenido hasta ahora una buena sintonía basada en que ambos se ven como gobernantes "anti-establishment".