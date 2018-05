Los 64 muertos por las inundaciones de Puerto Rico de 2017 fueron en realidad 4.645, según un estudio de Harvard

Un nuevo estudio eleva la cifra de muertos a causa del huracán María que el pasado septiembre azotó Puerto Rico de 64, cifra oficial, a aproximadamente 4.645 personas. El informe, elaborado por investigadores de Harvard y el Beth Israel Deaconess Medical Cente, ha hecho un recuento de los fallecidos en los meses posteriores al huracán a causa de la falta de atención y servicios básicos como agua, electricidad y atención sanitaria.

Los investigadores han tomado una muestra de unos 3.300 hogares repartidos por la isla para calcular una cifra estimada de fallecidos entre el 20 de septiembre de 2017, día del huracán, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente han comparado esa cifra con el mismo periodo del año anterior. Este estudio comparativo arroja un aumento de la mortalidad del 62%, lo que equivale a 4.645 muertes.

“Nuestros resultados indican que el recuento oficial de 64 subestima sustancialmente la verdadera mortalidad después del huracán María”, señalan los autores en el estudio, publicado este martes en la revista The New England Journal of Medicine.

La estimación de fallecidos facilitada por las autoridades ha sido muy criticada por expertos y residentes. En un principio, el Gobierno de Puerto Rico informó de tan solo 16 muertos. Esa cifra aumentó a más del doble en octubre, cuando el presidente Donald Trump visitó la isla e hizo referencia específicamente al reducido número de víctimas.

La presión continuó y en diciembre el Gobierno de la isla anunció que se revisarían todas las muertes ocurridas tras el huracán y que la gente que murió directa o indirectamente por la tormenta sería incluida en un nuevo recuento. El Gobierno de Puerto Rico encargó la revisión a un equipo de investigadores de la Universidad George Washington que prometió un informe inicial en mayo. Sin embargo, su estudio apenas ha empezado. “Siguen recopilando información”, ha señalado la decana de la universidad, Lynn R Goldman al periódico The Washington Post.

Este nuevo estudio tendrá un coste de 305.000 dólares y será publicado este verano. El estudio recién publicado se ha llevado a cabo con un presupuesto de tan solo 50.000 dólares y sin la participación del Gobierno, que según los investigadores se negó a facilitar información y además ha dejado de compartir los datos de mortalidad en diciembre de 2017, por eso han tenido que elaborar una estimación de los fallecidos en los meses posteriores a la tormenta.