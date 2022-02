El Gobierno aconseja a los españoles residentes en Ucrania que abandonen el país

El Gobierno de España ha aconsejado no viajar a Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo justifica por la "volátil situación de seguridad". Además, "recomiendan" a quienes estén allí en este momento que "consideren seriamente" salir temporalmente por los medios disponibles, "mientras persistan las circunstancias actuales".

Este sábado por la mañana, el presidente del Gobierno ha informado por teléfono al rey Felipe VI de estas nuevas recomendaciones. Según ha informado el Gobierno, ambos se encuentran en comunicación constante sobre esta cuestión. Pedro Sánchez se ha puesto también en contacto con Pablo Casado y le ha agradecido su apoyo.

Me ha llamado @sanchezcastejon para informarme sobre los nuevos acontecimientos en relación a la crisis de Ucrania.



Le he reiterado el apoyo del Partido Popular para que el Gobierno cumpla con las responsabilidades de España en el marco de la OTAN y la UE. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 12 de febrero de 2022

Moncloa ha informado de que el Ejecutivo al completo se encuentra al tanto de la situación, después de que Sánchez haya informado a Yolanda Díaz sobre las nuevas recomendaciones. A los portavoces de los grupos parlamentarios será el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien los informará.

Varios países urgen a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo antes posible

Alemania, Noruega, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Italia y Reino Unido, entre otros, también están aconsejando a sus ciudadanos que salgan de Ucrania. Este sábado, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas británicas, James Heappey, ha alertado a los ciudadanos de que en el caso de que Rusia invada el país no podrán evacuarlos. Por eso, ha instado a los británicos a abandonar Ucrania en los medios disponibles o a irse en coche a los países vecinos.

En Países Bajos, el Gobierno ha "urgido" este sábado a los ciudadanos a que abandonen Ucrania "lo antes posible". En un comunicado, el ministro de Exteriores ha explicado que "la situación de seguridad ya era preocupante y se ha deteriorado cada vez más en los últimos días". En la Embajada de ese país en Kiev habrá servicios mínimos, pues la mayoría del personal también saldrá del país. No obstante, se va a poner en marcha un centro temporal diplomático en Lviv para brindar asistencia de urgencia, como visados de emergencia y permisos temporales.

En Bélgica ha sido también el ministerio de Asuntos Exteriores el que ha desaconsejado "encarecidamente" viajar a Ucrania, al mismo tiempo que ha pedido a los ciudadanos que están allí y que no sean esenciales que lo abandonen "mientras sea posible", puesto que si la situación empeorase, "no se puede garantizar la evacuación".

"Si usted está actualmente en Ucrania, confirme que su presencia es estrictamente requerida. De lo contrario, abandone el país lo antes posible". Así se ha manifestado en un comunicado el Ministerio de Exteriores alemán, que ha recomendado a sus ciudadanos que salgan del país. La titular de esa cartera, Annalena Baerbock ha dicho en rueda de prensa este sábado que próximamente van a lanzar una "advertencia para no viajar a Ucrania".

Italia también ha aconsejado a sus ciudadanos que se encuentren en Ucrania abandonar el país "como precaución". "En relación con la actual situación, como precaución, se invita a los connacionales a abandonar temporalmente Ucrania con los medios comerciales disponibles", ha indicado Exteriores en un comunicado, en el que ha desaconsejado cualquier viaje a las regiones de Donetsk y Lugansk (este), autoproclamadas repúblicas populares.

Al final de la tarde de este viernes, la Unión Europea pidió lo mismo a su personal "no esencial": que abandonasen el país. Lo hizo tras la conversación de los presidentes de las instituciones y otros líderes con Joe Biden. EEUU, precisamente, ha dicho estar convencido de que el ataque es inminente. "No estamos evacuando", aseguraron fuentes europeas, que insistieron en que "lo que hacemos es dar la oportunidad de teletrabajar desde fuera del país".

EEUU, por su parte, también ha pedido a sus ciudadanos que salgan de allí en las próximas 24 a 48 horas. Asimismo, ha ordenado la salida de la mayor parte de sus empleados diplomáticos en Ucrania, según han informado desde la Embajada estadounidense en Kiev. En un mensaje de Twitter, han especificado que se trata de personal no esencial y han indicado que a raíz de esta medida a partir de este domingo "se suspenderán los servicios consulares en la Embajada".

El Gobierno de Ucrania asegura que todo está "bajo control"

Rusia sigue negando su intención de invadir Ucrania, a pesar de que sigue aumentando su presencia militar en la frontera ucraniana. De hecho, este sábado ha respondido a las afirmaciones por parte de EEUU de un ataque inminente. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha acusado al país de promover "una campaña de propaganda" sobre el supuesto ataque ruso. Lo ha hecho en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken.

En Ucrania insisten en que "todo está bajo control". Así lo ha defendido el presidente del país, Volodímir Zelenski, que ha pedido no sembrar el pánico ante la advertencia de EEUU de un posible ataque ruso la próxima semana, una eventualidad que él no pudo confirmar. "Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor amigo de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros".

"No puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo (con el análisis estadounidense). Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta", ha indicado al ser preguntado por la advertencia de Washington. Al mismo tiempo, ha admitido que Rusia podría atacar "cualquier día", como lo hizo en 2014 en el este del país cuando Ucrania no se lo creía, pero ha insistido en la necesidad de "analizar toda la información que tenemos y es mucha".

Irak y Kuwait también piden a sus ciudadanos salir del país

Fuera de Europa, las autoridades de Irak y Kuwait han pedido este sábado a sus nacionales que se encuentran en Ucrania que abandonen el país "por motivos de seguridad" y por "las circunstancias excepcionales" que atraviesa. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Irak pidió además a "los ciudadanos no viajen a Ucrania por su seguridad".

Por otra parte, el Ministerio también instruyó al personal de la embajada de Irak en Kiev para "que tomen sus vacaciones anuales, de manera que se garantice la seguridad del personal de la misión diplomática". En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Kuwait hizo un llamamiento a sus ciudadanos para que "aplacen sus viajes (a Ucrania) en este momento" y pidió a sus nacionales que se encuentran ahí "que salgan del país para preservar su seguridad".