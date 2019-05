La última ofensiva de Guaidó crea fisuras en su bloque de apoyos internacionales

El reconocimiento internacional masivo que recibió Juan Guaidó tras autoproclamarse presidente no funcionó como medio de presión para derrocar a Nicolás Maduro. Tampoco lo hizo la operación internacional orquestada por EEUU y Colombia para ingresar por la fuerza ayuda humanitaria. La tercera ofensiva de Guaidó tampoco ha logrado sus objetivos. Unas horas después de ser liberado de su arresto domiciliario, el opositor Leopoldo López se ha refugiado en la embajada de Chile en Caracas y otros 25 militares sublevados contra Maduro, en la de Brasil.

Los líderes internacionales que apoyan a Guaidó y que en las dos fases anteriores –reconocimiento y ayuda humanitaria– sí mostraron una posición común, no han coincido ante el conato de levantamiento militar. Unos lo han alentado y otros han tomado distancia.

"Hoy el presidente interino Juan Guaidó ha anunciado el comienzo de la Operación Libertad. El Gobierno de EEUU apoya por completo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada", ha afirmado el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, tras los "levantamientos militares" anunciados por Guaidó y la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario.

El senador por Florida Marco Rubio, uno de los principales impulsores y apoyo fundamental de Trump en la estrategia del presidente estadounidense respecto a Venezuela, también ha alentado el levantamiento, aunque ha criticado a los medios que lo han calificado de golpe de Estado, entre ellos CNN. "Una de las informaciones más vergonzosas jamás escritas por la CNN. Llamar 'golpe armado' a lo que está pasando en Venezuela. Los esfuerzos de Guaidó están apoyados prácticamente por todos los países de la región", ha señalado Rubio. "El único golpe es el que lleva a cabo Cuba en defensa del dictador Maduro", ha añadido. El senador se reunió con Trump tan solo un día antes de la autoproclamación de Guaidó y afirmó: "Mañana será un día muy bueno para la democracia y el orden constitucional en Venezuela".

"Para aquellos que no han seguido Venezuela. Entiendan que este levantamiento de hoy no es ideológico. Es el resultado de la desesperación tras años de hambre, enfermedad y emigración masiva causado por la corrupción, los abusos y la incompetencia del régimen de Maduro. No ven otras opciones para lograr el cambio", ha indicado Rubio en su apoyo explícito al levantamiento.

España, por su parte, aunque apoya al autoproclamado Guaidó, ha marcado distancia con el conato de levantamiento militar. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado que Guaidó es la persona "legitimada para llevar adelante una transformación democrática" en Venezuela, para lo que cuenta con el apoyo de España. Celaá, ha afirmado que España sigue considerando "una buena idea" respaldar a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela frente a Nicolás Maduro, pero ha asegurado que "España no respalda ningún golpe militar".

Antonio Ledezma, opositor venezolano exiliado en España, ha indicado que esto no es un golpe y ha solicitado una intervención internacional humanitaria. "Esto no es un golpe militarista. Esta es una acción de respeto y de resguardo del estado de derecho. Ahora más que nunca necesitamos de la solidaridad y de la intervención humanitaria de la comunidad internacional", ha afirmado.

Desde la Unión Europea han llegado distintas valoraciones, pero la Comisión Europea también ha marcado distancia. "Reitero la posición que mantenemos desde hace mucho tiempo de que haya nuevas elecciones", ha indicado la portavoz comunitaria. Más allá ha ido el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, quien ha dicho que este martes "marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela". Tajani ha aludido también a que "la liberación por militares a la orden de la Constitución" del opositor venezolano Leopoldo López es "una gran noticia".

Colombia, otro de los socios fundamentales de Guaidó y país fronterizo con Venezuela también ha expresado su apoyo claro a la última estrategia del presidente autoproclamado. El ministro de Exteriores del país, Carlos Holmes Trujillo ha convocado una reunión del Grupo de Lima "a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y libertad en Venezuela".

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha alentado el levantamiento. "Esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia. Que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo a los venezolanos llegue a su fin y comience un período de libertad, sensatez y crecimiento", ha afirmado.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, otro de los socios clave de Guaidó, ha adoptado una postura similar: "Brasil se solidariza con el sufrido pueblo venezolano esclavizado por un dictador apoyado por el PT, PSOL y alineados ideológicos. Apoyamos la libertad de esta nación hermana para que finalmente viva una verdadera democracia".

Uruguay y México, que se habían mantenido imparciales y habían rechazado la injerencia extranjera, han hecho referencia a los sucesos de este martes y han reafirmado su posición de neutralidad, algo por lo que ya fueron criticado por parte del propio Guaidó, quien les llamó a ponerse del "lado correcto de la historia". "Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor", afirmó Guaidó citando al premio Nobel Desmond Tutu.

Tras el reconocimiento y la operación de ayuda humanitaria, que sí recibieron un apoyo internacional mayoritario, el anuncio de un "levantamiento militar" por parte de Guaidó ha causado fisuras entre los socios del presidente autoproclamado.