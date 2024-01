Miles de personas se manifiestan en toda España contra la matanza de Israel en Gaza

“Era un hospital, no una base militar”; “Israel asesina, Europa patrocina”; “Boicot a Israel”; “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, corean los manifestantes en las calles. Miles de personas se manifiestan este sábado en toda España contra la matanza de Israel en Gaza. La movilización, en más de un centenar de ciudades (115), también es para pedir en las calles no sólo un alto el fuego en la Franja de Gaza, sino también el fin de la compraventa de armamento y material de seguridad a Israel, la ruptura de todo tipo de relaciones con ese país y el apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Tel Aviv ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio.

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) es la que ha hecho el llamamiento a salir a la calle en todo el país. En Madrid, la cita era a partir de las 12.00 en Atocha y más de 180 organizaciones se han sumado a la convocatoria, incluido el grupo local de la campaña internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel).

En este sentido, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez “pasar de las palabras a lo hechos” y apoyar la demanda de Sudáfrica contra Israel: “Tomar medidas es una cuestión de coherencia. Si el Gobierno español quiere apoyar de verdad el derecho internacional y ayudar a lograr estabilidad en la región, debe actuar: los primeros pasos deben ser detener tanto la compra como la venta de armas y apoyar la solicitud de Sudáfrica ante la Corte Internacional. He transmitido esto al señor [José Manuel Albares] y a otros altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores”. En el ministerio, Albanese mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, y además, ha intercambiado unas palabras con el ministro, José Manuel Albares.

Vídeo de Mariangela Paone.

Sumar emplaza al socio de Gobierno

Mensaje parecido es el que ha querido trasladar Sumar al inicio de la manifestación al socio del Gobierno, el PSOE. “Hemos pedido el reconocimiento del Estado palestina de forma urgente”, ha dicho la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, “y el fin de relaciones diplomáticas, y el fin de relaciones comerciales: no queremos financiar el genocidio ni la ocupación. Apoyamos a Sudáfrica en su demanda: una agresión no se responde con un genocidio. No es legítima defensa, es ensañamiento. Nos apena que el gobierno de España no apoye esta demanda, como hizo cuando apoyo la de Ucrania”.

La ministra de Infancia y Juventud y dirigente de IU, Sira Rego, también ha participado en la marcha.

El portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha añadido por su parte: “No cometamos errores que solo extenderán más el conflicto. La única forma de acabar con la tensión en el Mar Rojo es que Israel detenga el genocidio. Lo que están haciendo Reino Unido y EEUU es apoyar el genocidio y la ocupación ilegal. El Gobierno español tiene que pasar de las palabras a los hechos. De inmediato detener el genocidio”.

En cuanto al reconocimiento del Estado palestino, Enrique Santiago ha dicho: “Ojalá pueda hacerse de forma inmediata por la UE. Pero España tiene que tomar esa decisión. Una de las medidas más eficaces para detener el genocidio”.

Podemos: “El Gobierno está más cerca de involucrarnos en una guerra en Yemen”

En la manifestación también han participado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la dirigente Isa Serra. Desde el principio de los bombardeos israelíes sobre Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, cuando aún Belarra era ministra, los morados se han mostrado a favorables a juzgar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra –lo que supuso la primera reacción airada de Tel Aviv contra el Gobierno español– así como por romper relaciones diplomáticas y comerciales.

“Estamos aquí uniéndonos a las miles de personas que una vez más en nuestro país están pidiendo el fin del genocidio que el estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino”, ha dicho Belarra: “Lamentablemente esta movilización se celebra en un momento en el que el Gobierno de España está más cerca de involucrarnos en una guerra en Yemen, actuando de manera completamente contraria a lo que la ciudadanía quiere. España es el país del 'No a la guerra'. Nunca antes había habido un abismo tan profundo entre lo que la gente quiere y lo que está haciendo el Gobierno. Sánchez nos está involucrando en una guerra contra Yemen para ponerse del lado de los genocidas, una guerra en la que se están protegiendo los intereses del estado genocida de Israel”.

La diputada de Sumar Tesh Sidi (MM), y el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, son otros de los representantes políticos que han participado en la manifestación de Madrid.

“Queremos reconocer la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación, la limpieza étnica, el apartheid y la colonización e instamos a la sociedad civil y exigimos a las instituciones impulsar la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), la coalición con mayor respaldo de la sociedad palestina, que busca rechazar la normalización de las políticas de apartheid israelíes y ejercer presión para hacer insostenible un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid”, apuntan desde la RESCOP.

El movimiento recuerda de que Israel “lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática” la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a, a su juicio, “un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años”. “La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con más de 30.000 personas asesinadas de las cuales más de 10.000 son niños y niñas. Numerosos juristas y expertos de Naciones Unidas están denunciando que lo está pasando en Gaza podría ser un crimen de genocidio”, concluye RESCOP.

Andalucía se vuelca

Andalucía, la comunidad más poblada de España con 8,5 millones de habitantes, se ha volcado en las manifestaciones pro Palestina de este sábado, con movilizaciones en diez ciudades convocadas por la Coordinadora 'Andalucía con Palestina'. En Sevilla capital, una de las más multitudinarias, se han repetido gritos protesta en la boca de jóvenes, mayores y niños: “¿Dónde están, no se ven, las condenas a Israel? ¡Free Palestine, free Palestine!; ¡Anda-lucía con Pales-tina!; ¡No es una guerra, es un genocidio! ¡Israel asesina a niños palestinos!”.

Ha habido protestas multitudinarias en siete de las ocho capitales, también en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), desde el Parque Centro; en Cádiz, desde la Plaza de Asdrúbal; en Jerez de la Frontera (Cádiz), desde la Plaza del Arenal; en Lebrija (Sevilla), desde la Plaza del Ayuntamiento; en Linares (Jaén), desde la Plaza del Ayuntamiento; y en Sanlúcar de Barrameda (Cadiz) desde la Plaza del Cabildo.

La movilización en Sevilla capital ha arrancado en Almirante Lobo; en Málaga, desde la Plaza de la Marina; en Granada, desde los Jardines del Triunfo y en Jaén, desde la Glorieta Blas Infante. Otras dos capitales de provincia, Córdoba y Almería, han programado sus manifestaciones para este domingo a mediodía, la primera desde el Temple del Bulevar de Gran Capitán, y la segunda desde Puerta Purchena.