Los primeros 100 días de Javier Milei en el Gobierno argentino dibujan un escenario recesivo y de pérdida de poder adquisitivo de los salarios con pocos precedentes en la historia. La otra cara de esta realidad es que el ultraderechista conserva el apoyo de cerca de 50% de la población y todavía cuenta con capital político para avanzar con profundas reformas neoliberales y llevar al Estado a su mínima expresión, ya que lo considera “peor que la mafia”.

El pistoletazo de salida de Milei, a tres días de asumir la Presidencia, fue una devaluación draconiana de 54,3%, que disparó el peso desde 379 por dólar a 808. Como consecuencia, los precios generales subieron 71,3% entre diciembre y febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino.

El movimiento de pinzas de este economista formado en universidades privadas de raigambre libertaria fue levantar todo tipo de controles, desde acuerdos de precios de alimentos, la ley de góndolas y la regulación de abusos de posición dominante.

Las alarmas sobre cuándo se agotará la tolerancia están encendidas en el Ejecutivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo puso en palabras durante un rapto de sinceridad en el Summit 2024 de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, el pasado 12 de marzo pasado.

“Imaginen a alguien que llega raspando a fin de mes. Uno le está contando que este modelo es mejor que el otro, entonces sacamos Precios Justos, sacamos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y, de repente, va al super y ve que las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, y dice ‘guau. ¿ése es el modelo?’ No puede estar bueno”, dijo Caputo. Las risas nerviosas de un auditorio en el que el ministro se sentía como en casa fueron elocuentes.

La excepción heterodoxa en un plan ultraortodoxo

“Estos primeros cien días mostraron un dogma liberal ortodoxo que se tradujo en un descenso de 40% del gasto público en términos reales. Un jubilado que cobraba 100 hace un año, hoy cobra 60”, dice a elDiario.es Haroldo Montagú, exviceministro de Economía durante el primer tramo del Gobierno de Alberto Fernández y economista jefe de la consultora Vectorial. “La ortodoxia no es total, porque el Gobierno interviene un precio: los salarios”, puntualiza Montagú.

Con las empresas y los comercios liberados de toda atadura, Caputo autorizó subidas para la administración pública muy por debajo de la inflación e intervino para que el sector privado hiciera lo propio, con el fin de bloquear una puja distributiva que a su vez dispare nuevas alzas de precios.

El ministro ordenó al Ministerio de Trabajo que no avale negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos que rubriquen alzas de salarios superiores a 16% en marzo y 9% en abril, pese a que la erosión reciente en los ingresos de los trabajadores ha sido evidente.

El Gobierno peronista de Fernández otorgó durante todo su mandato aumentos y sumas fijas para que las jubilaciones más bajas (cerca del 50% de unos 6 millones de adultos mayores con pensión estatal) no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, que llegó a 211% en 2023. El ultraderechista quebró esa tendencia. Para los programas sociales, la política ha sido la misma, cuando no su eliminación.

El combo de precios por el elevador y salarios por la escalera se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo para el sector privado registrado entre diciembre y enero de 27,1%, según el Centro Latinoamericano de Geopolítica, con base en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino. Entre el tercio de trabajadores en negro, el descenso en sus ingresos fue mucho mayor.

A su vez, la caída se monta sobre el 20% que perdieron los salarios con el conservador Mauricio Macri (2015-2019) y el 8% con Fernández (2019-2023).

El proceso se completa con una suba de precios valuados en dólares en la cesta del supermercado. Durante años, la Argentina fue un país marcadamente más barato que sus vecinos Brasil, Uruguay y Chile, con excepciones puntuales en los rubros de indumentaria y electrónica. Como el dólar se encuentra estable desde la devaluación de diciembre y los precios se dispararon, la cesta equipara a una similar de España, y a este ritmo, pronto alcanzará a la de países del norte de Europa.

“Los pilares el ajuste”

En una entrevista concedida en febrero, Milei le puso marco a su plan de Gobierno: “La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia”.

“El programa consiste en una licuadora para los ingresos, el gasto social y presupuestos estatales, como el de las universidades, y de motosierra para la obra pública y las transferencias a las provincias”, indica Montagú.

Durante el Gobierno de Fernández, las jubilaciones, pensiones y la asignación universal para todos los jóvenes menores de 18 años representaban 45% del presupuesto del Estado nacional argentino, y los subsidios a la energía, 8%. Los renglones de transporte, salud, asistencia social y educación tenían un peso de 6% y 4% cada uno, de acuerdo al presupuesto 2023.

La baja en jubilaciones, subsidios y planes sociales de la magnitud implementada era más que suficiente para eliminar el 2,9% de déficit fiscal primario sobre el PIB del año pasado, el nudo del problema que lastró al Gobierno peronista de Fernández. Milei se propuso que el ahorro sea de 5% del PIB.

Números que Milei festeja

El programa de Milei se encuentra en un momento bisagra. Los indicadores sociales son devastadores —la pobreza habría aumentado entre diez y quince puntos porcentuales desde diciembre—, pero el Gobierno exhibe como logros que la inflación de febrero fue de 13,2%, cuando muchos economistas, apenas ocurrida la devaluación, habían prenunciado el doble para cada uno de los meses del primer trimestre de 2024. Además, el ministro Caputo, un ultraliberal que ya ocupó un puesto en el gabinete de Macri, celebra que el Banco Central está recuperando reservas y que hubo superávit fiscal en enero y febrero.

Si la inflación cede y las reservas se refuerzan, Milei podría tomar impulso hacia la dolarización. “Ése es su plan, pero no es sostenible ni siquiera en los términos de este Gobierno”, dice Montagú.

La incipiente recuperación de reservas en el Banco Central —otro nudo que ni los Kirchner, ni Fernández ni Macri pudieron resolver—, se hace sobre la base de postergar el pago de importaciones, mientras que el déficit fiscal fue reducido con rebajas salariales abismales y otras cuentas impagas, como la del sistema de generación eléctrica, que llevó a las empresas a denunciar un riesgo inminente de colapso.

Para Montagú, a Caputo se le hará difícil juntar los dólares que necesita y las demandas sociales se tornarán insostenibles a este ritmo de motosierra. “Vivimos una realidad de la pandemia o de 2001 (crisis de colapso de la convertibilidad neoliberal de Menem). El control de precios vía recesión tiene un límite”, explica.

Las batallas de los hermanos Milei

La guerra que proclama el Gobierno ultraderechista es contra “la casta”, “los delincuentes que viven del Estado” y “la política”. Por ello, el presidente dedica la mayor parte de su tiempo en ganar la “batalla cultural”.

Así, el padre de cuatro perros y el espíritu de un quinto fulminó la agencia estatal de noticias Télam, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, degradó al Ministerio de la Mujer y está en plena ofensiva contra los programas y sitios de memoria histórica.

El Día de la Mujer Trabajadora, 8 de Marzo, la hermana del presidente, tarotista y plenipotenciaria en el Gobierno, Karina Milei, hizo una puesta en escena para reemplazar el Salón de la Mujer de la gubernamental Casa Rosada, que albergaba retratos de escritoras, cantantes y figuras históricas de muy diversa ideología, por el Salón de los Próceres: todos hombres del siglo XIX, a excepción de uno, Carlos Menem, el presidente neoliberal peronista (1989-1999) al que Milei admira.

La batalla es cotidiana y Milei y sus aliados de los medios, concentrados en los principales grupos de comunicación, Clarín y La Nación, no ahorran golpes bajos. La cuenta de X del presidente argentino es una letrina de agravios e insultos, y un compendio de amenazas a sus rivales, por lo que él mismo escribe, pero más aún por lo que retuitea y gusta, con frecuencia, en trasnoche.

El mandatario se mete también con pilares de la identidad argentina que han desarrollado profundos lazos con el mundo y que cuentan con un grado de aceptación que trasciende fronteras ideológicas.

La agencia científica estatal (Conicet) y las universidades públicas están sufriendo un ataque presupuestario devastador. Decanos, docentes e investigadores alertan que cuentan con fondos operativos para meses o semanas, además de un gran retraso salarial de su personal, mientras laboratorios estatales denuncian la carencia de insumos para investigación básica y se interrumpen programas de cooperación académica con el exterior.

“Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia… Argentina tiene una base científica notable sobre la cual construir”, escribieron 68 premios Nobel de Medicina, Química, Física y Economía en una nota pública el 7 de marzo.

Milei y sus funcionarios se montaron sobre una investigación de un docente con amplio recorrido para disparar la motosierra contra el Conicet: “Memoria queer e historieta anal: cuando el cómic nos abre el culo (y nos gusta)” y una ponencia sobre “El ano dilatado de Batman: apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexo-genéricas”. Esas investigaciones, tituladas con gancho como es propio de sistemas científicos en todo el mundo, habilitaron un linchamiento virtual y un hashtag de las redes ultraderechistas contra el Ñoquicet, como deformación de Conicet (ñoqui, en Argentina, es el empleado público que no trabaja).

Otro tanto ocurre con el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Las nuevas autoridades del organismo planean despidos masivos, el cierre de salas para cine argentino, latinoamericano y de arte en todo el país, el fin de los festivales de Mar del Plata y Ventana Sur, y el abandono de la plataforma y canal Cine Ar.

Un pecado denunciado por los trolls del Gobierno es que el INCAA subsidió con US$ 55.000 la película chilena Los Colonos, que Chile postuló a los premios Oscar y fue exhibida en Cannes.

Los Milei también circunscribe su política internacional a sus guerras simbólicas. Su único punto de contacto con el exterior parecen ser las ultraderechas de Israel y Estados Unidos. A ambos países viajó para ser homenajeado por organizaciones y políticos extremistas.

En un hecho que no registra antecedentes, el presidente argentino sólo visitó dos provincias argentinas en tres meses de mandato. Por un temporal ocurrido apenas asumió, fue a Bahía Blanca y en el verano se extendió hasta Mar del Plata, ambas ciudades de la provincia de Buenos Aires. También viajó a Corrientes para disertar en una institución ultraliberal.

Debilidad en la fortaleza

Las encuestas indican que Milei tiene imagen positiva para entre 40% y 55% de los argentinos, y que la desaprobación alcanza porcentajes similares.

El analista Gustavo Córdoba, de la firma Zubán & Córdoba, advierte que la aprobación desciende abruptamente cuando los ciudadanos son consultados sobre medidas concretas, como los aumentos en las tarifas, el transporte y la medicina privada, los topes a las subas salariales, la parálisis de la obra pública y otros grandes trazos de la política libertaria. El rumbo general de la economía y la percepción sobre la realidad del hogar propio arrojan números que deberían ser preocupantes para un gobernante e incompatibles con una imagen tan positiva.

En cambio, Milei gana terreno cuando la pregunta es sobre tópicos feministas, la lucha contra “la casta” y “los políticos”, la mano dura policial, la prohibición de los piquetes y la eliminación de oficinas del Estado. “Por eso es que Milei centra sus batallas en la batalla cultural como una forma de evitar que se debata sobre la economía real”, argumenta Córdoba ante elDiario.es

Otro aspecto sensible en la valoración, tanto pública como de la elite económica que lo apoya, es que el Gobierno de Milei se está demostrando inoperante para lograr avances legislativos concretos. En tres meses, sus victorias al respecto son nulas.

El ultra basó su acción de Gobierno en dos instrumentos. Un decreto de necesidad y urgencia y la ley Bases. Entre ambas, sumaban unos mil artículos que modificaban cientos de leyes, desde superfluas, como que los jueces usen toga, hasta estructurales, como privatizaciones masivas, liberalización para tomar deuda y habilitación de la ejecución de delincuentes en ocasión de robo.

Tres meses más tarde, la ley Bases naufragó en la Cámara de Diputados, que se divide en un tercio de oficialistas, otro tercio algo mayor de opositores duros (peronistas e izquierda) y otro tercio de centroderechistas y partidos provinciales, con tendencia mayoritaria a colaborar con el Gobierno. Una ley tan amplia empantanó el debate. Milei les dijo “ratas” y “traidores” a los legisladores del tercio indeciso y retiró el proyecto el 7 de febrero.

Con el decreto de urgencia, que debe ser rechazado por el Senado y Diputados para ser revertido, pasa algo parecido. Varios tribunales concedieron recursos de amparo y suspendieron artículos, sobre todo los referidos a una reforma laboral ultraliberal, porque afectarían derechos constitucionales. A su vez, el Senado rechazó el decreto el 14 de marzo por amplia mayoría, y resta ver qué ocurrirá en Diputados.

“Milei sigue teniendo crédito, básicamente porque hay cierto consenso en que las medidas que vino tomando implican un sacrificio unos meses para después transformarse en algo positivo. Diría que no perdió a uno de la base electoral del 30% que lo votó en primera vuelta y muy poco del 56% que alcanzo en balotaje”, dice a elDiario.es Javier Caches, director de proyectos de la consultora Opina Argentina.

La noción que prevalece es que “los errores del kirchnerismo y el macrismo nos trajeron hasta acá y apenas pasaron tres meses desde que asumió Milei”, agrega el analista. “Hay trabajadores con sindicatos fuertes, como los docentes, que leen esa fortaleza y piensen dos veces antes de ir a un paro, aunque el ajuste sea draconiano”, dice Caches.

En particular, el director de Opina Argentina sitúa el apoyo a Milei en hombres jóvenes de entre 16 y 29 años, con amplio acceso al mundo digital, antifeministas, adversos al mundo de la cultura y de la política que perciben tradicional, que se sienten contenidos y a la vez son impulsores del desvío del eje a esos temas.

Todos los analistas mencionados coinciden en que Milei no tiene garantizado el aval popular por mucho tiempo. Que la reacción ante los recortes haya sido llamativamente contenida, más allá de algunas protestas sectoriales y dos manifestaciones masivas —el paro general del 24 de enero y la protesta feminista del 8 de marzo—, no significa que la respuesta ante la motosierra y la licuadora se hagan esperar mucho más, sobre todo si no aparecen resultados concretos. Aun con el índice de inflación de febrero mejor de lo esperado, el 13,2% sigue siendo más alto que cualquier mes de los Gobiernos de Fernández, Macri y Kirchner.

“Desde la crisis de 2001, el aprendizaje de la dirigencia fue comprar paz social a través de planes de transferencia de ingresos y una vasta red de asistencia en los barrios con organizaciones sociales. Milei corta ese vínculo de intermediación y pierde un termómetro”, completa Caches.

Los últimos años estuvieron marcados por trasvases electorales inesperados, aunque no hubo lugar para protestas masivas que se les fueran de las manos a los gobernantes, como en Chile, Perú y Colombia. Entre otras causas, por la vastísima red de protección social forjada en Gobiernos de los Kirchner.

Lo inadvertido de los giros en la opinión pública estuvo vinculado a la dificultad para medir los sentimientos sociales en los barrios y ciudades más pobres. A la pérdida del termómetro, se suma la novedad del desempleo.

Hacia fin de 2023, la tasa de desocupación alcanzó 5%. Si esa tasa se duplica o triplica en poco tiempo, Milei y los suyos deberán renovar el repertorio de tuits.