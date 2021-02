Muere el embajador italiano en el Congo durante un ataque a un convoy de la ONU

El embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, ha fallecido este lunes en la ciudad de Goma tras ser atacado el convoy de la ONU en el que viajaba, en el que también iba el jefe de delegación de la UE. Un policía italiano también ha fallecido durante el ataque.

El ataque ha ocurrido en el Parque Nacional Virunga. Un portavoz del parque ha declarado a medios italianos que el ataque ha sido parte de un intento de secuestro de personal de la ONU.

Muchos grupos armados operan en la zona del parque nacional, que está cerca de las fronteras del Congo con Ruanda y Uganda. Estas milicias han atacado en varias ocasiones a los agentes del parque.

"Con profundo pesar, la Farnesina (Ministerio de Exteriores) confirma la muerte, hoy en Goma, del embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, y de un carabinero", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, ha expresado su "inmenso dolor" tras conocer la noticia mientras se encontraba en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas.

"He sabido con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro embajador en la República Democrática del Congo y de un carabinero. Dos servidores del Estado que han sido asesinados violentamente en cumplimiento de su deber", ha señalado Di Maio. "Las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido".