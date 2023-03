Nueva información de inteligencia apunta a un grupo proucraniano como responsable de los ataques al Nord Stream, según el New York Times

Nueva información de inteligencia revisada por oficiales estadounidenses sugiere que un grupo proucraniano podría ser el responsable de los ataques contra los gasoductos Nord Stream realizados el año pasado, según ha informado The New York Times.

La nueva información de inteligencia sugiere que los autores del ataque son enemigos de Vladímir Putin, pero no especifica el grupo ni quién pagó ni dirigió la operación. Las fuentes del Gobierno de EEUU consultadas por el periódico se han negado a revelar la naturaleza de esa información de inteligencia, así como su origen ni ningún otro detalle sobre las pruebas que contiene. Las mismas fuentes sostienen que no hay conclusiones firmes al respecto y están divididos a la hora de evaluar el peso que debe tener la nueva información.

Miembros del Gobierno de EEUU sostienen que no han encontrado pruebas de una participación de Rusia en el ataque y que no tienen pruebas de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o alguno de sus subordinados estuvieran involucrados en la operación. El Gobierno ucraniano y oficiales de la inteligencia militar del país han negado su participación en el sabotaje.

Las fuentes que han revisado la información de inteligencia dicen que lo más probable es que los saboteadores sean nacionales de Ucrania o de Rusia y que no hay involucrados ciudadanos estadounidenses o británicos. Todo indica que los explosivos fueron colocados por buzos experimentados que no parecen trabajar para el ejército o servicios de inteligencia, aunque es posible que recibieran entrenamiento especializado en el pasado por algún Gobierno, señalan las fuentes consultadas por el New York Times.

Países como Ucrania y Polonia habían acusado directamente a Rusia. Por su parte, Moscú apuntó a Reino Unido y solicitó una investigación internacional. El mes pasado, el periodista estadounidense Seymour Hersh publicó un artículo concluyendo que EEUU había realizado la operación.

Los gasoductos North Stream Gasoducto Nord Stream 1 Gasoducto Nord Stream 2 Vyborg 1.224 km 1.230 km Ust-Luga ESTONIA Cada uno transporta 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. RUSIA LETONIA Puntos de filtración LITUANIA 4° fuga BIELORRUSIA Puntos de filtración Grelfwarld Lubmin ALEMANIA POLONIA Vista longitudinal de la tubería Los tramos de las tuberías se encuentran a una profundidad de entre 80 y 110 metros. Protección anti corrosión Revestimiento de hormigón 60-110 mm 4,2 mm Recubrimiento antifricción Tubo de acero 27-41 mm GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NORDSTREAM Los gasoductos North Stream Gasoducto Nord Stream 1 Gasoducto Nord Stream 2 1.224 km 1.230 km Vyborg Cada uno transporta 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Ust-Luga ESTONIA RUSIA Puntos de filtración LETONIA LITUANIA 4° fuga Lubmin Puntos de filtración POLONIA Grelfwarld ALEMANIA BIELORRUSIA Vista longitudinal de la tubería Los tramos de las tuberías se encuentran a una profundidad de entre 80 y 110 metros. Protección anti corrosión Revestimiento de hormigón 60-110 mm 4,2 mm Recubrimiento antifricción Tubo de acero 27-41 mm GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NORDSTREAM

Nord Stream es un conjunto de dos gasoductos que conectan directamente las ciudades rusas de Vyborg y Ust-Luga con Alemania. Con una longitud de 1.224 kilómetros, juntos tienen una capacidad de transportar 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año (toda la UE consume alrededor de 397.000 millones de metros cúbicos de gas).

El pasado mes de septiembre se produjo el ataque contra los gasoductos Nord Stream I y Nord Stream II en la zona económica exclusiva de Dinamarca y Suecia, pero fuera de sus aguas territoriales. Según las evaluaciones realizadas entonces, se concluyó que la infraestructura podría quedar inutilizada para siempre.

Los ataques no tuvieron impacto en el suministro energético inmediato a Europa. El Nord Stream 2, terminado en septiembre de 2021, nunca ha llegado a entrar en funcionamiento porque el Gobierno alemán suspendió su certificación cuando Putin reconoció la independencia de los territorios del Donbás controlados por fuerzas prorrusas y justo dos días antes del inicio de la invasión.

El Nord Stream 1, por su parte, dejó de funcionar el pasado 2 de septiembre, cuando Rusia cortó el suministro por supuestas razones técnicas. En junio ya había reducido el flujo al 40% y en julio al 20% apuntando a las sanciones de Occidente como la causa de los errores técnicos en la infraestructura. Sin embargo, ambos gasoductos sí que estaban cargados de gas, lo que ha generado que la fuga sea visible en la superficie.

Mats Ljungqvist, el fiscal sueco que lidera la investigación en su país, declaró el mes pasado al New York Times: “Mi trabajo es encontrar a los que volaron el Nord Stream. Para ayudarme, cuento con el Servicio de Seguridad de nuestro país”. “¿Creo que fue Rusia quien voló Nord Stream? Nunca lo he pensado. No es lógico”, añadió sin descartar ninguna posibilidad.