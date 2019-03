El presidente del Parlamento Europeo: "Hay que ser objetivo, Mussolini hizo cosas positivas"

"Hay que ser objetivos, Mussolini hizo cosas positivas". El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (Forza Italia), ha defendido este martes el legado del dictador fascista italiano ante los micrófonos de radio24.

"¿Mussolini? Hasta que declaró la guerra a todo el mundo después de Hitler, hasta que promovió las leyes raciales, aparte de la dramática historia de [Giacomo] Matteotti [dirigente socialista asesinado en 1924 por fascistas], hizo algunas cosas positivas para construir infraestructuras en nuestro país y la recuperación industrial. Desde el punto de vista de los hechos concretos, no se puede decir que no haya logrado nada", ha dicho Antonio Tajani en la entrevista.

"No soy fascista, nunca he sido fascista y no comparto su pensamiento político, pero si tenemos que ser honestos, él hizo carreteras, puentes, edificios, instalaciones deportivas, recuperó muchas partes de nuestra Italia, creó el instituto para la reconstrucción industrial. Cuando uno da un juicio histórico debe ser objetivo, y yo no comparto la locura de las leyes raciales, y la declaración de guerra fue un suicidio". Tajani, en definitiva, salva parte del legado del dictador fascista: "Mussolini no fue un campeón de la democracia, pero hizo cosas y siempre hay que decir la verdad. Uno no debe ser parcial en el juicio. En general, no considero que la acción de su gobierno sea positiva, pero se han hecho algunas cosas positivas".

Tajani, que en 2017 recibió a Alessandra Mussolini, quien se reivindica heredera del pensamiento político de su abuelo, ha recibido las críticas del líder de los socialdemócratas del Parlamento Europeo, Udo Bullmann, por sus comentarios sobre el dictador fascista italiano.

Tajani, después de que haya sido criticada su defensa de Benito Mussolini, ha respondido en Twitter que ha sido "manipulado", si bien la ha borrado de su perfil de Youtube –se encontraba embebido en esta información–, donde podía oírse íntegramente sin necesidad de intermediarios.

Shame on those who manipulate what I’ve allegedly said on fascism. I’ve always been a convinced anti-fascist, I will not allow anyone to suggest otherwise. The fascist dictatorship, racial laws and deaths it caused are the darkest page in Italian and European history.