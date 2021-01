El tradicional bullicio navideño de las calles de Londres se ha sustituido por un silencio absoluto. Una calma acompañada de las puertas cerradas de teatros en Soho, el apagado brillo de los farolillos que decoran Chinatown o la ausencia de ese olor a fish and chips que impregna Londres. Además, muchos ingleses no han podido juntarse con sus familiares por las restricciones. No obstante, la pandemia no ha sido el único elemento extraño de este fin de año. Este viernes ha terminado el periodo de transición y ha comenzado una nueva etapa en la que Reino Unido se desvincula finalmente del bloque comunitario. Después de cuatro años y medio de tensión e incertidumbre, ahora se puede respirar con algo más de tranquilidad. ¿Cómo han visto y vivido estas negociaciones los británicos? ¿Ha cambiado sus sentimientos? ¿Habrían votado lo mismo? ¿Siguen pensando igual? ¿Cómo ha influido la pandemia en su percepción del Brexit?

