Cuando Theresa May apareció en la edición estadounidense de la revista Vogue en 2017, incluso la elección -deliberadamente anodina- de un vestido de alta costura de la marca británica LK Bennett no evitó que The Guardian calificara la sesión de fotos con Annie Leibovitz como un "momento clave". Uno que “al igual que Margaret Thatcher subida a la torreta de un tanque en un híbrido entre la reina Boudica y Lawrence de Arabia... podría convertirse sin mucha dificultad en el símbolo de todo lo que no funciona en su forma de ejercer como primera ministra". La parte superior de los brazos desnudos de Michelle Obama salió al menos tres veces en la portada de Vogue mientras vivió en la Casa Blanca. Sus tríceps, en forma, causaron un buen revuelo.

Kamala Harris: heredera de Obama y símbolo de una nueva generación

Saber más