La respuesta de Biden al Gobierno más ultraderechista de Israel: evitar la confrontación

Cuanto más cambian las cosas en Israel, más se esfuerza Joe Biden por asegurarse de que sigan igual. El nuevo Gobierno de extrema derecha del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluye a personas racistas abiertamente antiárabes y ya está generando preocupación en la Casa Blanca por su compromiso de anexionarse tierras palestinas y ampliar los asentamientos ilegales en territorios ocupados.

Israel prohíbe ondear banderas palestinas en espacios públicos

El ministro de Finanzas y líder del partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, que repudia la creación de un Estado palestino, estableció rápidamente un enfrentamiento con la Autoridad Palestina confiscando algunos de sus fondos y llamándola “enemiga”.

El ministro de Seguridad y líder del partido Poder Judío, que ha pedido la expulsión del país de los ciudadanos árabes “desleales” de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha iniciado una represión de los manifestantes antigubernamentales israelíes al tiempo que ordenaba a la policía que arrancara las banderas palestinas por considerarlas una “identificación con el terrorismo”.

Incluso el partido de Netanyahu, el Likud, ha promulgado leyes que limitan la capacidad del poder judicial para vetar políticas del Gobierno.

Las líneas rojas de la Casa Blanca

Aaron David Miller, quien trabajó para seis administraciones estadounidenses, también como asesor en las negociaciones palestino-israelíes, dice que Biden se encuentra en territorio desconocido. “Ninguna administración se ha encontrado con un Gobierno israelí como este”, asegura.

Miller afirma que, aunque existen líneas rojas para la Casa Blanca –incluido el caso de que Israel aproveche la creciente debilidad de la Autoridad Palestina para anexionarse territorio–, la respuesta inmediata de la administración es la contención. “[Desde la Casa Blanca] van a hacer todo lo que puedan para evitar una confrontación sostenida con los israelíes”, dice.

Ya está habiendo una oleada de actividad diplomática. El 9 de enero llegó a Washington, para mantener conversaciones, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, el hombre de Netanyahu para Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, viajó hace una semana a Israel, antes de la visita a Jerusalén a finales de enero del secretario de Estado, Antony Blinken. Después está previsto que Netanyahu viaje a Washington en febrero.

Si los palestinos ocupaban antes el centro de las conversaciones, ahora comparten protagonismo con el programa nuclear de Irán, la reticencia de Israel a apoyar a Estados Unidos frente a Rusia en Ucrania y las relaciones del Estado judío con el mundo árabe en general.

Pero los palestinos siguen formando parte de las negociaciones, al menos en la medida en que la Casa Blanca no quiere que Israel haga nada que la obligue a posicionarse. Como dijo recientemente Sullivan en la emisora de radio NPR, la política estadounidense se basa en mantener lo que algunos llaman la ilusión de un “proceso de paz”. “Seguimos apoyando la solución de los dos Estados, y nos opondremos a las políticas y prácticas que pongan en cuestión la viabilidad de la solución de los dos Estados o que atenten gravemente contra el statu quo histórico de Jerusalén, y en estos puntos seré claro y directo”, afirmó.

Una Casa Blanca reacia al riesgo

Miller firmó hace poco junto al exembajador estadounidense en Israel Daniel Kurtzer un artículo pidiendo a Biden que amenace con interrumpir el envío de armas a Israel si el nuevo Gobierno de Netanyahu las usa para anexionarse tierras palestinas, expulsar a los árabes o acabar definitivamente con la menguante posibilidad de un Estado palestino. En su opinión, no es probable que el presidente lo haga.

“Biden es extraordinariamente pro Israel; Biden conoce a Netanyahu, ha sido humillado por Netanyahu; pero al mismo tiempo tiene un profundo sentido de compromiso con Israel”, dijo. “En segundo lugar, creo que Biden entiende que esto es una mala jugada política; lo último que necesita es quedar atrapado entre el Partido Republicano, que le está machacando por sus críticas a Israel, y su propio Partido Demócrata, cada vez más dividido sobre el tema”.

Según Khaled Elgindy, exasesor de los dirigentes palestinos en las negociaciones con Israel, Biden no está dispuesto a dar esa pelea. En parte, por la humillante retirada del entonces presidente Barack Obama cuando en 2009 trató de forzar a Netanyahu a detener la construcción de asentamientos. “Obama abordó la cuestión palestina, se quemó rápidamente y luego dio marcha atrás”, dice.

“Esta Casa Blanca es muy reacia al riesgo y está bastante claro que no quieren invertir ningún capital político significativo en los palestinos, desde el principio han dejado claro que iban a mantenerse a la espera”, añade Elgindy. “Consideran que es una cuestión perdida porque no se presta a soluciones fáciles; cualquier avance requeriría un gran esfuerzo político; van a tener que estar preparados para enfrentamientos con el Gobierno israelí y con los republicanos en el Congreso, y también con el establishment dentro de su propio partido”.

Elgindy coincide en que la Casa Blanca tenía algunas líneas rojas en lo referente a la alteración del statu quo, “aunque no son de un rojo muy definido”. “Al mismo tiempo, siguen con la estrategia que el Gobierno [de EEUU] ha mantenido siempre, de expresar en privado cualquier desacuerdo grave”.

¿Una tercera intifada?

Según Miller, la cuestión palestina “no está lista para el horario de máxima audiencia”. “Es un lío y lo único que puede hacer Biden es evitar que ocurran cosas malas, muy malas”, dice. “Pero me resulta difícil ver que todo esto se pueda gestionar durante los próximos años, hay demasiadas variables en juego”.

El aumento de la violencia y la posibilidad de que estalle una tercera intifada palestina ocupan el primer lugar en la lista de preocupaciones. También, la pérdida de poder de la Autoridad Palestina (AP).

Algunos dirigentes israelíes consideran a la AP como una herramienta útil para administrar las principales ciudades palestinas y actuar como brazo de la ocupación israelí. Pero otros de la derecha, como Bezalel Smotrich, se oponen instintivamente a cualquier cosa que huela a nacionalismo palestino o a construcción de un Estado. Luego está la campaña de la derecha israelí para anexionarse parte de los territorios ocupados.

Elgindy dice que cualquiera de esos acontecimientos podría obligar a Biden a enfrentarse a Israel. Pero su sospecha es que probablemente se produzcan con el suficiente sigilo como para que la Casa Blanca no se vea obligada a actuar. “El derrumbe de la AP no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana... Será una desintegración lenta y gradual”, opina. “Lo mismo con la anexión; no va a haber una declaración formal a favor de la anexión de Cisjordania; la anexión de facto se está produciendo todos los días con cada carretera y cada asentamiento; va a ocurrir de una forma mucho más paulatina; así que no veo a Biden haciendo gran cosa”.

Traducción de Francisco de Zárate.