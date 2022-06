Ursula von der Leyen: “Tenemos que estudiar una reforma completa del mercado de la electricidad”

Ursula von der Leyen (Bruselas, 1958) abrió el viernes las puertas de la UE a Ucrania, a la que también se le exigen reformas en el largo camino de la adhesión. Y esta semana los líderes de los países miembro se reunirán en Bruselas para analizar la evaluación de la Comisión Europea sobre el proceso de la integración, no solo de Ucrania, sino también de Moldavia y Georgia, además de repasar el estado de una guerra que ya dura cuatro meses.

Ucrania obtiene un primer espaldarazo de Francia, Italia y Alemania en su camino hacia un futuro en la UE

La presidenta de la Comisión Europea, alemana nacida en Bélgica, recibe en la sede del Ejecutivo comunitario en Bruselas a elDiario.es junto a varios medios europeos para hablar sobre Ucrania, la invasión rusa, la crisis energética, la escalada de precios y la difícil situación que vive Europa, con una nueva guerra en su territorio.

Europa sufre una crisis energética, hay una crisis alimentaria sobre todo en países vecinos y una especie de crisis de la deuda en los países del sur. ¿Cuánto piensa que los ciudadanos en Europa, y no solo en Europa, pueden aguantar esta guerra?

Podemos estar orgullosos de los ciudadanos europeos, que están unidos en su apoyo a Ucrania contra este brutal ataque militar en pleno siglo XXI. El pueblo europeo apoya el coraje y la valentía del ucraniano para defender su libertad, su independencia y su integridad territorial. Esta es la base sobre la cual estamos avanzando a una velocidad sin precedentes.

Hemos aprobado seis paquetes de sanciones muy duras, y los apoyos financiero y militar a Ucrania tienen mucho respaldo, según las encuestas. Por supuesto, esto también supone mucha presión, porque defender la democracia tiene un precio, principalmente en el campo de la energía, con altos precios. Pero es primordial que la democracia se levante contra los autócratas y el agresor.

La solidaridad es importante, y estoy contenta con la puesta en marcha de la plataforma de compra conjunta de gas para responder a cortes de Rusia en los suministros europeos. Ahora hemos presentado REPowerEU para diversificar con proveedores más fiables; tenemos el acuerdo con el presidente Biden para más gas natural licuado; he ido a a Israel y a Egipto; Noruega está dando un paso al frente; Azerbaiyán, también; y Argelia ha anunciado lo propio. Son ​​proveedores fiables.

Además, la eficiencia energética y el ahorro de energía juegan un papel importante. Si reducimos la temperatura de calefacción dos grados de media en Europa; o la del aire acondicionado, Europa sustituiría todo el suministro de Nord Stream.

Y luego está lo más importante, una gran inversión en energías renovables. Sé que España también está tomando decisiones correctas en ese sentido con energías limpias. Es bueno para el clima, pero también es energía cultivada en casa que nos da independencia y seguridad de suministro energético. Lo que está previsto para este año a nivel mundial sería suficiente, por ejemplo, para compensar la totalidad de las necesidades eléctricas de Alemania.

Para volver a su pregunta, el pueblo europeo es un gran apoyo. Pero defender la democracia es pedirles mucho a los ciudadanos, soy consciente.

En cuanto a los fondos europeos del Next Generation EU, ya hemos desembolsado 100.000 millones de 800.000 millones. Aún queda mucho por venir. Creo que es importante demostrarlo, y lo estamos haciendo con la entrega rápida y la aplicación exitosa de los fondos.

Hay una gran inflación en Europa, parcialmente impulsada por los precios energéticos. ¿Cuál cree que es la mejor manera de afrontarla?

Hay diferentes pasos. Ya propusimos una caja de herramientas el año pasado que muchos Estados miembros están utilizando, que incluía la propuesta de gravar los beneficios caídos del cielo para compensar a las familias vulnerables o empresas.

Hemos decidido en el último Consejo Europeo que a medio y largo plazo tenemos que estudiar una reforma completa del mercado de la electricidad. Hoy, el precio del gas está definiendo el precio de la electricidad, aunque las energías renovables mucho más baratas están alimentando la electricidad, mientras los precios del gas están por las nubes. Como los precios del gas no serán sustancialmente más bajos en un futuro cercano, cuestionamos si es correcto que esté determinando el precio de la electricidad en Europa.

Así, un desacoplamiento, una reforma del mercado de la electricidad, es una de las tareas que hemos asumido como Comisión Europea para, en el medio y largo plazo, abordar los altos precios de la energía.

Por supuesto, como consecuencia de eso, centrarnos en energías renovables es mucho más rentable, mucho más barato que todos los combustibles fósiles. Es bueno deshacerse de los combustibles fósiles porque las energías renovables son de cosecha propia. Permiten que nos independicemos, y ahora mismo son mucho más baratas. Y cuanto más invirtamos en energías renovables, más economía de escala tendremos con inversiones mucho más efectivas.

¿Está lista la UE para la ampliación? ¿Esta Comisión impulsará el voto por mayoría cualificada en la política exterior común?

Son dos procesos diferentes.

Por un lado, tenemos en el Consejo Europeo la cuestión del estatus de candidato para Ucrania y las decisiones sobre Moldavia y Georgia. La propuesta del estatuto de candidato se basa en el mérito. Ucrania tiene una sólida trayectoria en los últimos ocho años de mejora, con una democracia parlamentaria que funciona. La administración está funcionando con los municipios, con las regiones, pero también en el nivel de Gobierno central. Ucrania ha hecho mucho en la aplicación de reformas en el poder judicial. Las instituciones están, pero ahora hay que llenarlas de contenido. Queremos ver la aplicación de sus leyes, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los oligarcas o su influencia. Y necesitamos ver resultados sobre el terreno. Estas son las condiciones que le hemos dado a Ucrania. La trayectoria es la correcta. La mejora es impresionante. Pero ahora necesitamos los resultados.

Este es un proceso diferente a la discusión que tenemos internamente en la Unión Europea. ¿Cómo vemos el futuro de la Unión Europea? ¿Es un futuro con ampliación? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué pasa con la votación por mayoría cualificada o la unanimidad? Son cuestiones que creo que también se deberían tratar en el proceso de la Conferencia del Futuro de Europa, porque los ciudadanos también piden que las abordemos.

¿Empujará para ello, para la mayoría cualificada?

Es necesario que demos un paso adelante hacia la votación por mayoría cualificada en el campo de la política exterior porque creo que en este mundo que cambia rápidamente, se necesita la voz de la Unión Europea sobre los múltiples hechos que suceden en política exterior. Y es triste ver que muchas veces Europa se queda en silencio porque no podemos encontrar unanimidad en nuestra posición. Pero hay otros campos donde la unanimidad podría ser buena. Así que ahora me centro en el tema de la política exterior, y ahí creo que deberíamos pasar a la votación por mayoría cualificada para darle a Europa una voz que se escuche.

La Comisión recomienda dar el estatus de candidato a un país en guerra con Rusia, con territorios controlados por Rusia. ¿Podría integrarse un país que está en guerra, incluso con un conflicto empantanado?

Es importante que no dejemos que Putin defina cómo es la Unión Europea y cómo organizamos nuestras políticas con los países vecinos. Y por lo tanto, es un mensaje muy claro de apoyo a Ucrania, de que estamos decididos a apoyar a Ucrania para mantener su independencia y soberanía y de que no es Putin quien nos está dictando lo que hacemos con los países vecinos. Este es el núcleo principal de la posición política que la Comisión Europea ha adoptado ahora, y espero que el Consejo la apruebe.

¿Ya se verá cuando llegue el momento?

Con el tiempo, por supuesto, como hemos visto con otros Estados miembros solicitantes. Mucho depende del entorno interno y externo. Pero lo importante es que la solicitud provino de Ucrania, y Putin no nos impidió ser muy claros en nuestra evaluación exhaustiva de los hechos y de las pruebas sobre el terreno. Por el contrario, creo que realmente tenemos que elogiar y honrar el impresionante desempeño de Ucrania, su democracia, sus órganos políticos y sus órganos administrativos durante esta guerra. Esto es una prueba de estrés, y están funcionando impresionantemente bien.

Si el proceso de ampliación es dinámico, ¿por qué Turquía sigue en ese proceso? ¿No se puede revertir?

Bueno, mirémoslo al revés. No hay progreso y esto es suficiente. Así que está en manos de Turquía cambiar algo al respecto. Pero mientras no lo estén haciendo...

¿Qué credibilidad tiene la UE presionando a los países candidatos con reformas, especialmente en el Estado de derecho, cuando, por otro lado, algunos Estados miembros, como Hungría y Polonia, tienen procedimientos abiertos mientras la UE no está abordando de manera eficiente estas deficiencias?

El Estado de derecho es la esencia de los valores con los que todos nos hemos comprometido y que se establecen en los tratados europeos. Nos unen como unión política además del mercado único. Y quien quiera unirse, en su interés y en nuestro interés, tiene que estar a la altura de estos valores. Pero lo que también vemos en la Unión Europea es que una democracia nunca se da por sentada. Siempre hay que trabajar en ella, para que cumpla con los estándares. Nunca es perfecta, pero siempre hay que trabajar por un mejor funcionamiento de la democracia, y lo vemos dentro de la Unión Europea.

Estas son las discusiones y los problemas que tenemos con el Gobierno polaco y con el Gobierno húngaro. La Unión Europea nunca se cansará de defender el Estado de derecho. Tenemos instrumentos para garantizarlo y, por lo tanto, también es plausible decir a los miembros solicitantes: 'Estas son ​​las condiciones sine qua non para que usted se una a la Unión Europea'.

Hay alguna crítica en los Balcanes de que hay doble rasero con la ampliación. ¿El concepto de una Europa más amplia, como propone el presidente Macron con la comunidad política europea, puede ser más apropiado para integrar países como Ucrania?

Los Balcanes occidentales están más adelantados que los tres países de ahora, Ucrania, Moldavia y Georgia. Las negociaciones de adhesión son profundas. Mira a Montenegro, mira a Serbia. Y espero que encontremos una solución con Bulgaria, Macedonia del Norte y Albania. Bosnia y Herzegovina necesita tener la perspectiva europea y tiene 14 prioridades que deben cumplirse. Si Bosnia y Herzegovina lo logra, es un avance para comenzar las negociaciones de adhesión.

El proceso de adhesión es flexible en la medida en que depende mucho del desarrollo en el país solicitante.

El ejemplo más elocuente es el de Turquía y Eslovaquia. Ambos obtuvieron la perspectiva europea en 1999, y cinco años después Eslovaquia era miembro de la Unión Europea. Hicieron todo para triunfar con una enorme unidad nacional para seguir adelante. Y Turquía hoy está más alejada de la Unión Europea que en tiempos anteriores. Depende de la voluntad, la unidad y el desempeño, por supuesto, del país solicitante.

En cuanto a la propuesta de Macron, espero el debate en el Consejo Europeo para tener más información y detalles sobre el concepto. Pero una Europa más amplia no es un reemplazo o no compite con el proceso de ampliación y la metodología de ampliación. Acabamos de modernizar la metodología de ampliación. Hace dos años la hicimos más flexible. Se puede avanzar más rápido o retroceder y el proceso puede revisarse si el país no está cumpliendo.

¿Después de lo que hemos visto con los seis paquetes de sanciones y con Hungría bloqueando el petróleo y también al patriarca ruso, ¿podemos esperar un séptimo paquete con gas, como se anunció a principios de abril?

Sobre las sanciones y el efecto o el impacto de las sanciones, tenemos dos categorías. Una son los combustibles fósiles: nos deshicimos del carbón. Estamos liquidando el 90% del petróleo ruso y la estrategia REPowerEU reemplazará al gas ruso.

Ya hemos reducido el suministro ruso en el primer trimestre de este año en un 30%. Así que estamos en una buena trayectoria para deshacernos de la dependencia rusa del gas.

Por otro lado, los seis paquetes de sanciones tienen un efecto profundo en los sectores financieros de manera inmediata. Vemos lo desesperadamente que el banco central ruso intenta estabilizar la situación apurando sus reservas. Y hay una segunda capa, las sanciones económicas, los controles de exportación, que son ​​aún más efectivos porque se intensifican con el tiempo, como las prohibiciones de exportación de tecnologías, los bienes que son necesarios para modernizar o mantener la calidad de su economía...

Por ejemplo, la flota aérea rusa en su mayoría solo vuela en Rusia porque ya no tienen los certificados de seguridad, porque les faltan las actualizaciones; o ves sus problemas para obtener repuestos para su industria automotriz. Se está frenando la producción de coches, porque ya no entran en el país los repuestos modernos o componentes de los repuestos... Se ve en el sector del tren también. Son sanciones muy efectivas y básicamente hemos cubierto todo: el sector de los combustibles fósiles, el sector financiero y el sector económico.

Ahora lo importante es mirar las lagunas, pequeñas correcciones. Esta es una obra importante. No es espectacular, pero muy importante. Estos son temas que estamos discutiendo entre nosotros, y creo que también discutiremos esto en la próxima cumbre del G7.

Habla de independizarse del gas ruso, pero no puede hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Y, al mismo tiempo, Rusia está empezando a reducir los envíos.

Putin intenta chantajearnos. Así que también hay una cuestión de juego de poder. Y lo hemos previsto desde el comienzo de la crisis, por lo que hemos comenzado con todos los planes de contingencia y los grupos de apoyo regionales. Estamos buscando interconexiones para que no solo el gas fluya desde Rusia hacia el resto de la Unión, sino también desde el sur y desde otras regiones hacia el norte, por ejemplo, de la Unión.

Hemos hecho mucho y aún tenemos mucho por hacer. Esto muestra la intensificación del ahorro de energía y la eficiencia energética en la que estamos trabajando intensamente, junto con los demás proveedores. El Consejo nos pidió que analizáramos diferentes modelos sobre cómo lidiar con el precio del gas, y los resultados aún no están sobre la mesa. Pero creo que a medio y largo plazo, la estrategia REPowerEU es absolutamente correcta, con el movimiento hacia otros proveedores, el ahorro de energía y las renovables. Esta combinación nos hará independientes. Va a ser difícil. No va a ser baladí. No va a ser fácil. Pero creo que, mirando hacia atrás, algún día diremos que tomamos las decisiones correctas para invertir en tecnologías limpias y suministros de energía para el futuro, al tiempo que nos deshicimos de la dependencia en gas y combustibles fósiles rusos.

Ucrania se convertirá en país candidato a la UE mientras necesita, según los últimos cálculos, 1.000 millones para reconstruirse cuando la guerra termine. ¿Hay una discusión sobre de dónde debe provenir el dinero?

El estatus de candidato no otorga ningún acceso automático a fondos. No hay automatismo para ninguna financiación. Pero aparte de esa cuestión de la condición de candidato, nosotros, los amigos y aliados de Ucrania, reconstruiremos el país porque tiene interés estratégico que exista esta democracia, superando esta guerra atroz, y no un Estado fallido en nuestra frontera. Por lo tanto, hemos hecho una propuesta en la Comisión sobre la gobernanza de la reconstrucción de Ucrania para formar una plataforma junto con Ucrania, donde se puedan canalizar todas estas diferentes iniciativas globales que ya se han propuesto, ya sean de la Unión Europea o de las instituciones financieras internacionales. También lo han propuesto todos los países de la OCDE y el G20 y, por supuesto, otros amigos de Ucrania como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Yo pongo tanto énfasis en la gobernanza porque queremos asegurarnos de que haya un plan claro sobre cómo reconstruir Ucrania y que la inversión se vincule con las reformas. Esto es en interés de Ucrania. Lo he discutido intensamente con el presidente Zelenski y el primer ministro ucraniano. Y luego, en el segundo paso, corresponde al Consejo y al Parlamento decidir cómo financiar la parte europea de la contribución. Hemos presentado diferentes propuestas, pero esto tiene que ser discutido y decidido por el Consejo.

¿Hay voluntad de los Estados miembros de enviar más dinero a Ucrania?

Una Ucrania próspera, libre e independiente es mucho mejor para nosotros que lo contrario. Y esta es la experiencia que tenemos con nuestros países vecinos, pero también con nuestro mercado único por el que nos beneficiamos de un mercado único fuerte, así como de unos vecinos fuertes y prósperos. Y, por lo tanto, creo que si miras a medio y largo plazo, no solo es el interés de Ucrania, sino que también es de nuestro interés vital de la Unión Europea que Ucrania se reconstruya.

¿Son los nuevos fondos y los recursos una condición previa para cualquier futura ampliación de la UE o no?

Es dinero común europeo o contribuciones bilaterales de los Estados miembros. Estas cuestiones se determinan en las negociaciones presupuestarias o en decisiones bilaterales de los Estados miembros.

Pronto tendremos la presidencia checa del Consejo de la UE, dentro de dos semanas. Es un nuevo Gobierno de un país que no es miembro de la eurozona. Además, ha pedido la exención del embargo petrolero. ¿Qué espera la presidenta?

Tengo una muy buena experiencia con el nuevo Gobierno checo. Es claramente europeísta y está decidido a hacer avanzar a la República Checa dentro de la Unión Europea. Son condiciones previas que se necesitan para una presidencia exitosa. La Comisión siempre está lista para apoyar y dar consejos para que sea una presidencia exitosa. Las condiciones previas no podrían ser mejores.