EEUU anuncia que convocará a los líderes del G7 para coordinar una respuesta ante el ataque de Irán a Israel

El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se han llamado este sábado noche (hora local de la Costa Este) después de que Irán haya lanzado un ataque con drones y misiles sobre Israel. Biden ha reafirmado su “férreo compromiso” con Israel y ha condenado la ofensiva de Irán. En un comunicado, el presidente norteamericano también ha anunciado que este domingo convocará a los líderes del G7 “para coordinar una respuesta diplomática frente descarado ataque de Irán”.

En el terreno, Washington ha demostrado este “férreo apoyo” a Israel, ayudándolo a “derribar casi todos los drones y misiles que llegaban”, tal como describe la Casa Blanca en el mismo comunicado. Estados Unidos está haciendo malabares para mantener el apoyo a Tel Aviv sin acabar viéndose arrastrado a una guerra regional. Aun así, no ha dudado en enviar un aviso a Teherán: “De momento no hemos visto ataques a nuestras fuerzas ni instalaciones, pero seguiremos vigilando todas las amenazas y no dudaremos en tomar todas las acciones necesarias para proteger a nuestra gente”.

“Nuestro apoyo para la seguridad de Israel es férreo”

El ataque iraní ha llegado tan solo 24 horas después de que los Estados Unidos avisaran este viernes a Tel Aviv de que la ofensiva era inminente. Biden aseguró que esperaban que el ataque se produciría “más pronto que tarde” y pidió al régimen de los ayatolás que no lo hiciera. Este sábado al mediodía, poco antes de que salieran los primeros drones de Teherán, Biden ha interrumpido su fin de semana en la playa de Delaware para reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. “Nuestro apoyo para la seguridad de Israel es férreo. Estados Unidos estará con el pueblo de Israel y apoyará su defensa contra las amenazas de Irán”, decía un comunicado enviado por la Casa Blanca mientras aún caían los misiles sobre el estado hebreo.

Después de que el pasado 1 de abril Israel bombardeara el consulado iraní de Damasco y matara a siete miembros de la Guardia Revolucionaria –entre ellos el líder de su unidad de elite Fuerzas Quds para Siria y el Líbano- la tensión en la región se ha disparado. Durante todo este tiempo, Irán ya había amenazado con vengarse contra Israel y también su socio, Estados Unidos.

El ataque perpetrado por las fuerzas israelís contra el consulado iraní se produjo justo cuando las relaciones con Washington estaban en sus horas más bajas. La brutalidad de la ofensiva del ejército israelí sobre Gaza, que ya se ha cobrado la vida de más de 33.000 palestinos, estaba resquebrajando el apoyo de Biden a Netanyahu. Ese mismo lunes, Israel también asesinó a los siete cooperantes de la ONG norteamericana World Central Kitchen. Ese ataque fue la gota que colmó el vaso y Biden amenazó a su homólogo israelí de que habría consecuencias si no cambiaba sus acciones sobre la Franja.

Ahora, con la amenaza de Teherán sobrevolando Israel, Estados Unidos ha salido en defensa de su aliado. Consciente de la imagen de división, Biden ha insistido en que las fuerzas norteamericanas protegerán las espaldas a Tel Aviv.

En el comunicado enviado este sábado noche, Biden ha confirmado también que bajo sus instrucciones el ejército norteamericano movilizó durante la semana pasada aviones y destructores de misiles para brindar apoyo a Israel. Desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, Washington ha llegado a desplegar temporalmente un gran número de efectivos en Oriente Próximo, incluidos barcos de guerra, aviones de combate, nuevos sistemas de defensa aérea, cientos de soldados y un submarino.

La ONU convoca una reunión de urgencia

Paralelamente, la ONU ha convocado para este domingo a la tarde una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la situación de la región. El encuentro se producirá a petición del embajador de Israel en las Naciones Unidas, Gilad Erdan. “El ataque de Irán es una seria amenaza a la paz global y la seguridad, y esperamos que el Consejo use todos sus recursos para tomar acciones concretas contra Irán”, ha escrito Erdan en un post de Twitter.

La misión de Irán en las Naciones Unidas ha recalcado que se trata de un conflicto entre el “régimen sionista” de Israel e Irán, y, por lo tanto, los Estados Unidos “deben mantenerse al margen”, según recoge Reuters.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres ha condenado “fuertemente” los hechos y ha pedido que las hostilidades cesen “inmediatamente” ante el miedo de una escalada de la violencia en la región.