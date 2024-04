La logroñesa Ana se queda a las puertas de entrar a La Voz Kids

No pudo ser. Finalmente Ana no podrá formar parte de esta edición de la Voz Kids y que emite Antena3 cada sábado por la noche. En las últimas audiciones a ciegas, esta logroñesa de 12 años intentó impresionar a los coaches con 'Sargento de hierro' en las audiciones a ciegas, pero no pudo ser. Ninguno de los cuatro, David Bisbal, Rosario, Lola Índigo y Melendi apretaron el botón que hace girar el sillón y que abre las puertas del programa.

“Por muy poquito” le dijo Rosario, “tienes que seguir intentándolo”, le recomendaba Lola Índigo. Y parece que Ana le cogió el guante porque a pesar de que este año no ha podido entrar a formar parte de la Voz Kids, volverá a tratar de colarse en las audiciones a ciegas y conseguir que algún coach se gire.