La Rioja busca familias de acogida: 89 menores ya tienen hogar

El Gobierno de La Rioja ha iniciado una campaña institucional para incentivar la cultura del acogimiento familiar y aumentar el número de familias acogedoras de menores entre 0 y 6 años, en víspera del Día Internacional del Acogimiento Familiar que se celebra este viernes, día 31 de mayo.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín y la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, han participado en un desayuno informativo junto a familias acogedoras y miembros de la Asociación de Familiares Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), para informar tanto del servicio de acogimiento como de los detalles de la última campaña institucional.

En este sentido, Martín ha hecho un llamamiento a la sociedad riojana, “una sociedad acogedora por naturaleza y solidaria” para que, entre todos, “consigamos encontrar a las familias de acogida que estos niños necesitan para crecer en un lugar emocionalmente estable que favorezca el apego y la reparación del posible daño sufrido”. Además, ha subrayado que “el acogimiento familiar es un compromiso personal que provoca grandes satisfacciones, tanto a la familia acogedora como al menor acogido y, aunque el camino no es siempre es fácil, al final la mayoría de las familias nos confiesan que el acoger a un menor es una experiencia muy gratificante”.

El objetivo buscado, ha detallado la consejera, “es favorecer el desarrollo del menor en el seno de una familia, priorizando, si fuera posible, la reintegración en su familia de origen”. En definitiva, “ofrecerles a estos menores el cariño, la protección y si fuera posible, el vínculo con sus familias biológica”, ha dicho. En la actualidad hay 89 menores en acogimiento familiar, 65 en acogimiento de familia extensa -tíos, tías, abuelos, abuelas- (7 de 0 a 6 años; 34 de 7 a 14 años y 24 de 15 a 18 años) y 24 en acogimiento de familia ajena (7 de 0 a 6 años; 13 de 7 a 14 años y 4 de 15 a 18 años).

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, ha detallado que las familias acogedoras cuentan, durante todo el proceso, con el asesoramiento, acompañamiento y apoyo del Ejecutivo regional. “Apoyos de todo tipo, desde herramientas educativas, pedagógicas y económicas, para garantizar el buen funcionamiento del acogimiento y el bienestar de los menores”, ha dicho. En concreto existen una ayuda básica de 415 euros al mes; una ayuda con menor con discapacidad superior al 33% de 518 euros al mes; otra por tratamiento psicológico de 312 euros al mes y una ayuda para terapia familiar de 415 euros al mes.

Acoger a Sara ha sido la experiencia más maravillosa que hemos podido vivir Nuria Arenzana — Madre de acogida

En ese sentido, ha explicado que el acogimiento familiar se produce cuando los padres no dan respuesta a las necesidades de atención y educación de un hijo o hija y esta alternativa se constituye con miembros de la familia extensa del niño o niña (abuelos, tíos…). En caso de no existir parientes del niño o niña, no tengan las condiciones adecuadas o no muestren interés por el niño o la niña, el acogimiento familiar se realiza en una familia ajena.

En cuanto a los tipos, hay diferentes modalidades de acogimiento familiar. El simple se constituye cuando es factible el retorno del niño o niña al núcleo familiar con sus progenitores de forma que el acogimiento es temporal. Y también existe la modalidad de acogimiento permanente y de urgencia que dura el tiempo necesario para realizar el estudio de situación del menor y proponer la reintegración con su familia de origen o la medida de protección más adecuada.

Por su parte, Sol Portolés de AFAAR ha agradecido que se hagan campañas para impulsar el acogimiento familiar “para que todas las personas se informen y animen”. Además, ha recordado que la Asociación “también está ahí para ayudar y asesorar” y anima a todas las personas interesada en el acogimiento en participar en la campaña nacional #DíadelAcogimientoFamiliar #WorldFosterDay.

A su vez, Nuria Arenzana, madre acogedora, ha relatado su experiencia junto a su hija Sara, hoy mayor de edad. “Acoger a Sara ha sido la experiencia más maravillosa que hemos podido vivir. Y me gustaría animar a todo el mundo a que rompiera con ese miedo y que todo quien esté pensando en ser padre/madre, que se anime a serlo de acogida”, ha dicho.

‘Se buscan familias acogedoras’

La campaña diseñada por el Gobierno de La Rioja en el marco del Día Internacional de las Familias de Acogida presente sensibilizar de la importancia de fomentar el acogimiento familiar de urgencia, medida temporal (hasta seis meses) que se aplica principalmente a menores de seis años que por diferentes circunstancias no pueden vivir con sus familias biológicas, y sobre los que hay que intervenir de forma inmediata para evitar su institucionalización temprana. El objetivo es que mientras se valora la situación del niño/a, éste/a pueda vivir en un ambiente familiar de forma provisional.

El acogimiento es una medida de protección y cuidado alternativo al acogimiento residencial que ofrece a los menores la posibilidad de desarrollarse en un entorno familiar para crecer y mantener la vinculación con sus padres y hermanos/as. Pueden acoger familias, independientemente de su modelo familiar, monoparentales, biparentales o con otro tipo de estructura, sin importar la edad, el sexo o el estado civil, dispuestas a ofrecer un ambiente estable y afectivo al menor. Las familias interesadas pueden informarse en la Sección de Acogimiento y Adopción: 941 294 361/941 294 353 y en el Programa de Acogimiento Familiar: 941 22 52 12 ext 49632.