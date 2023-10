El 14,4% de las personas con trabajo viven en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid, según CCOO

El 14,4% de las personas con trabajo viven en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid y el 15% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, ha advertido CC.OO. Madrid, que detalla que una de cada cinco personas en la Comunidad están en riesgo de pobreza, el 45% de menos de 30 años.

Así lo han detallado en rueda de prensa la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y el secretario Políticas Sociales y Diversidad del sindicato, Manuel Rodríguez, en la presentación del informe sobre la situación de pobreza en la región.

“En la Comunidad más rica de España hay 1.370.000 personas en riesgo de pobreza, es decir, una de cada cinco”, ha lamentado Rodríguez apuntando a “la ausencia de políticas sociales adecuadas en la Comunidad”, después de exponer que se ha registrado un descenso de las variables pero por “la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional”, ya en la escala nacional.

La tasa de pobreza es de casi el 23% en los niños y adolescentes

El sindicalista ha acusado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “perpetuar la pobreza” con sus políticas, “como demuestra que la tasa de riesgo de pobreza en niños y adolescentes menores de 16 años en la región alcanza casi el 23%”.

En CC.OO. señalan como dique de contención y salvavidas para las familias pobres el sistema público de pensiones, de nuevo competencia del Estado, lo que les ha llevado a reclamar a la Comunidad la necesidad de revisar sus políticas.

De nuevo las mujeres copan el listado de la tasa de riesgo de pobreza. “El 55% de las personas pobres en la Comunidad de Madrid son mujeres y más de 130.000 familias en Madrid tienen a todos sus componentes en paro”, ha cuantificado el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de Comisiones.

Y también de nuevo los hogares monomarentales son los que encabezan el riesgo de pobreza con un 47,6%. En el conjunto de la región, el 40% de los hogares tienen algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 15% de los hogares no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, un parámetro “que ha crecido bastante desde el año pasado y tiene que ver con el encarecimiento de los suministros energéticos”.

A lo que añaden que “casi 115.000 hogares no pueden permitirse comer carne, pollo, pescado al menos una vez cada dos días”. “La pobreza se ha convertido ya en una realidad estructural en nuestra región. No hay que ir a La Cañada para verlo, también se puede ver en otros barrios de Madrid”, ha aseverado Manuel Rodríguez.

Y por pobreza también se entiende no poder acceder a determinados servicios, como bucodentales, fisioterapéuticos, ópticos, podológicos o psicológicos. “Para muchas familias acceder a ellos es casi ciencia ficción”, han catalogado.

“La pobreza se hereda”

Según el informe de CC.OO., la tasa de riesgo de pobreza en personas con estudios tanto de educación primaria o inferior es del 29,4% y en aquellas con educación superior apenas pasa del 13%. “La pobreza en la Comunidad de Madrid se hereda, aquí se heredan pocas cosas, pero una de ellas desgraciadamente es la pobreza”, ha manifestado el sindicalista.

La secretaria general de Comisiones Madrid, Paloma López, ha incidido en la pobreza de carácter estructural, que “obedece fundamentalmente al tipo de políticas que desarrolla el gobierno de la Comunidad de Madrid”.

López ha señalado a “la ausencia de servicios públicos de calidad y suficientes que cohesionen a la población pero también es consecuencia de las políticas fiscales que realiza el gobierno de la Comunidad, que va en beneficio de la gente que más recursos tiene, que más posibilidades tiene, en detrimento de la población trabajadora, que es la mayoría”.

La primera reclamación del sindicato pasa por “una fiscalidad justa”, que enlaza directamente con la necesidad de un modelo productivo que saque a la región de la “precariedad instalada”. “Según los datos, tener un empleo ya no es suficiente para no tener una situación de pobreza laboral, con un 14% de trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza a pesar de tener un empleo”, ha incidido.

Fondo de reequilibrio territorial

CC.OO. propone la creación de un fondo para el reequilibrio regional con el fin de fomentar la inversión económica en los municipios con menos renta per cápita. “No puede ser que todas las inversiones se sigan yendo a la zona oeste y norte”, ha subrayado Paloma López.

En la batería de propuestas de CC.OO. incluyen mantener la gratuidad del transporte público para asegurar una movilidad sostenible y asequible, además de la elaboración de una ley de vivienda adaptada a la normativa estatal que defina las intervenciones para reducir los elevados costes de la vida, la limitación de apartamentos turísticos, la penalización de la tenencia de pisos vacíos y la congelación de los alquileres.

Comisiones reclama también la gratuidad de los comedores en los colegios públicos porque “lo que está pasando con las becas escolares es una absoluta vergüenza. No puede ser que las madres, los hogares monomarentales no puedan acceder a las becas escolares y que los niños y las niñas no puedan realizar una comida saludable al día”.

Otra demanda pasa por “realizar los cambios normativos necesarios para adaptar la Renta Mínima de Inserción a la nueva realidad y en convivencia con el Ingreso Mínimo Vital”.