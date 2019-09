El Ayuntamiento de Madrid insta a Espinosa de los Monteros a cumplir las leyes urbanísticas con su chalé y no buscar culpables políticos

El chalé de los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, sobre el que Ayuntamiento ha dictado una orden de clausura y precinto, carece de licencia de primera ocupación y funcionamiento porque el proyecto inicial, por el que consiguieron la licencia de obra y el que finalmente se hizo no corresponden. Según confirman fuentes de Urbanismo, hubo un aumento del volumen y las superficies además de otros elementos nuevos que no estaban en el proyecto, que realizó la propia Monasterio.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene la clausura y precinto del chalé de Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio para el próximo 8 de octubre mientras los dirigentes de Vox no cumplan con la normativa urbanística. Así lo ha comunicado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, que ha defendido que se tratan de decisiones "que no tienen capacidad de discrecionalidad" y que incumplir la normativa afecta a todos por igual.

La portavoz del Gobierno municipal ha señalado que "no son decisiones de tipo político", sino administrativas. Sanz ha dicho desconocer si Espinosa de los Monteros y Monasterio cuentan con tiempo necesario para "arreglarlo" antes del 8 de octubre.

"El Ayuntamiento y los técnicos municipales tienen que exigir el cumplimiento de la normativa municipal. Nuestro único compromiso con ellos o con cualquier persona es cumplir escrupulosamente la ley y que se cumpla con todas las garantías en esas licencias de primera ocupación y de funcionamiento", ha añadido la portavoz municipal.

La orden de clausura y precinto afecta a las cuatro plantas y no solo al sótano porque todo el inmueble carece de licencia de primera ocupación y de funcionamiento, como adelantó eldiario.es.

El diputado nacional de Vox y su mujer, la también dirigente de Vox y diputada en Madrid, cargaban este miércoles contra la "burocracia administrativa" y señalaban al Gobierno anterior de Manuela Carmena como el culpable de que no cuenten con la perceptiva licencia, a pesar de que la orden de desalojo parte de una sentencia judicial.

"Lo que se produce es que el proceso administrativo ha concluido y si no lo regularizan se procedería a ese precinto", ha indicado la portavoz municipal. "Estamos en un acto reglado, son decisiones puramente administrativas. Si no se produce la regularización se tendrá que llevar hasta el final de la vía administrativa", ha añadido.

La portavoz municipal desvincula este proceso con el acuerdo del Gobierno con Vox en la capital: "Son cosas absolutamente distintas". Inmaculada Sanz ha dicho desconocer si el matrimonio dispone de tiempo para regular su situación antes del 8 de octubre cuando está previsto que los técnicos municipales procedan a la clausura y precinto de la vivienda, es algo, ha defendido, que ellos tendrán que ver con sus abogados.

Pero desde el Ayuntamiento de Madrid no confían en que la clausura y precinto se vaya a producir: "Si se llega a precintar, no podrán entrar en la vivienda hasta que vuelvan a la legalidad, pero es probable que cuando vayan los inspectores no abran la puerta y entonces haya que pedir una orden judicial y esperar a que la den", señalaban fuentes de Urbanismo a eldiario.es este miércoles.