Ayuso asegura que las decisiones de no trasladar a mayores a hospitales se tomaron por "pragmatismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que las decisiones de no trasladar a personas mayores de residencias a hospitales se tomaron por "pragmatismo y nunca por dejación ni negligencia". En una entrevista concedida a El Confidencial, Ayuso admite que en las "dos últimas semanas de marzo los servicios estaban hasta arriba de pacientes y llevar a una persona mayor a esperar al hospital, cuando puede ser tratada en su residencia, pues habrán decidido los médicos qué era lo mejor". La presidenta justifica que ir al hospital "probablemente" ponía a las personas de más edad en "una situación más peligrosa". "No ha sido un problema de camas", insiste.

La regidora enmarca estas decisiones en "dos semanas críticas", la segunda quincena de marzo. "Durante el resto de tiempo, esto no ha sucedido. Estamos hablando de que en un momento dado los contagios empiezan a multiplicarse de tal manera que todo entra en un conflicto", asegura en la entrevista, en la que, sin embargo, niega el colapso en las UCI que denunciaron los médicos. "No nos han sobrado UCI, pero todo el mundo que estaba preparado físicamente las ha tenido y cada geriatra y cada sanitario ha peleado por cada vida [...] Otra cosa es que haya pacientes que no estaban fuertes para entrar en UCI", apunta la presidenta que asegura que la sanidad madrileña llegó a tener 1.900 camas y solo se ocuparon a la vez 1.600.

La presidenta regional vuelve a negar el colapso del sistema sanitario, como ha hecho durante toda la epidemia, a excepción del pasado jueves en la Asamblea de Madrid, donde reconoció que hubo "noches de altísima tensión donde los hospitales y las urgencias estaban colapsadas". Hasta entonces, Ayuso había repetido en varias entrevistas que se trataba de un "bulo" mientras su Gobierno elaboraba protocolos de exclusión para los traslados a hospitales, tanto en residencias como desde Atención Primaria. Actas de la Policía Municipal de Madrid, a las que tuvo acceso eldiario.es, revelan que al menos cinco residencias pidieron auxilio a la Comunidad sin respuesta. "Sugieren abandono de las instituciones", dicen los documento.

La presidenta regional afirma que el trabajo por videollamada -"no es lo mismo trabajar en grupo en una situación normal"- provocó en parte un "trasiego" que desembocó que cuatro borradores de protocolo "hasta llegar al definitivo" y pide "contextualizar" cómo estaba la sanidad en el pico de la pandemia.

Ayuso dice que no le preocupa la judicialización de lo ocurrido en las residencias tras las denuncias de los familiares -hay cerca de un centenar en Fiscalía y algunas ya en el juzgado- porque "no han sido decisiones del Consejo de Gobierno" y "porque muchas decisiones de una residencia nada tienen que ver con el Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Sí que lamento el daño que puedes causar a muchas familias a las que estás trasladando la muerte evitable de un ser querido: y eso es inasumible", añade a renglón seguido.

"Si acaba la legislatura, no será por mí"

Sobre los tambores de una posible moción de censura, Ayuso asegura que "si se acaba la legislatura o no", no será por ella. "Tengo lo que quiero. Si hay moción de censura se me escapa. No es lo que quieren los madrileños", ha zanjado en otra entrevista en la Cadena COPE, en la que la presidenta ha vuelto a dirigir un mensaje al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y al de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para que cesen la confrontación. El consejero responsable de las residencias, hasta la creación del mando único, comunicó por carta a la ONG Amnistía Internacional que estaba "haciendo lo imposible por conseguir la implicación" de la Consejería de Sanidad en las residencias, según publica El País.

Espera explicaciones sobre su gestión en la investigación interna que ha abierto. "Lo que tiene que hacer cada consejero, tienen que centrarse en hablar de su gestión, decir qué es lo que ha hecho. No estamos en oposición, estamos en gobierno. Que sea uno mismo que se explique, no sobre lo que yo le dije a otro", ha apuntado en otra entrevista este martes en la Cadena COPE, en la que ha fiado a la investigación interna conocer "muchas decisiones que se tomaron".