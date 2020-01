Un ayuntamiento del PP en Madrid cancela talleres contra la violencia de género tras las quejas de los padres

Los alumnos de seis colegios del municipio madrileño de Boadilla del Monte se quedan sin talleres preventivos contra la violencia machista. El gobierno municipal del PP en Boadilla del Monte, dirigido por Javier Úbeda, canceló en noviembre el contrato con la cooperativa Andaira que iba a impartir diferentes talleres para la prevención de la violencia machista en clases de secundaria por las quejas de los padres, según publica este viernes El País. En el mes de septiembre, la cooperativa consiguió la licitación de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo estos cursos.

La noticia sale a la luz después de que profesionales de este tipo de charlas hayan advertido de que los talleres en centros escolares se han visto reducidos tras la polémica que se ha generado por el veto parental de Vox en Murcia.

Según publica el diario, el proyecto se iba a impartir en tres institutos públicos del municipio y tres concertados. Aunque el comienzo se retrasó varias semanas, los cursos comenzaron en el Instituto de Educación Secundaria Ventura Rodríguez y en el Profesor Máximo Trueba, consiguiendo opiniones positivas tanto por profesores y como alumnos. Sin embargo, la concejal del área de Asuntos Sociales, Inmaculada Pérez Bordejé, llamó a los responsables de Andaira para decirles que los padres de los alumnos del centro concertado Casvi se habían quejado por el contenido del curso.

Tras lo sucedido, los responsables de la cooperativa se iban a reunir con la concejal, pero el encuentro no llegó a producirse puesto que al día siguiente recibieron un correo electrónico en el que le comunicaban la suspensión total del contrato, no solo en ese centro sino también en los demás colegios en los que había sesiones programadas.

El jefe de estudios del colegio Casvi les remitió una declaración firmada en la que les comunicaba la decisión: "Tras las informaciones recibidas por parte de profesores, alumnos y padres sobre la realización del taller de Violencia de Género, les informamos que no deseamos continuar impartiéndolo".

La educadora que empezó a impartir el curso en el Casvi asegura que aquellos días no ocurrió nada relevante. “Se habló de género, de violencia, todo ello sustentado por datos estadísticos y jurídico”, ha explicado al diario El País y ha añadido que los alumnos fueron “muy proactivos”. Por su parte, el gobierno municipal indica que canceló el contrato porque no estaba satisfecho con el servicio: “Se evaluó que los talleres no se estaban ajustando al programa presentado en un primer momento por esta institución”. Finalmente, el centro educativo asegura que “los contenidos que se estaban impartiendo no eran acordes a la edad de los alumnos”.

Andaria ha remitido al Ayuntamiento de Boadilla alegaciones porque consideran que la suspensión del contrato es improcedente y que no han recibido ninguna queja de ningún centro ni de la Concejalía. Añaden además que al no conocer las informaciones a las que se refiere el jefe de estudios no han podido dar ningún tipo de explicación.