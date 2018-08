El alcalde de Boadilla deja en funciones en agosto al concejal que participó en un escrache junto a Hogar Social Madrid

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, firmó a finales de julio un decreto, al que ha tenido acceso eldiario.es, para dejar en funciones al concejal Javier Úbeda si él se ausentaba por las vacaciones de verano. Fuentes del Ayuntamiento confirman que, salvo cinco días en lo que queda de mes, será el tercer teniente de alcalde quien asumirá las responsabilidades de Terol.

Úbeda fue captado por las cámaras de televisión participando junto a Hogar Social Madrid en un escrache a los miembros de la Mesa del Parlament que iban a declarar ante el Tribunal Supremo. El concejal defendió que no tiene ninguna vinculación con los ultraderechistas y que estaba allí para "protestar y expresar la indignación por el daño causado por los golpistas". En declaraciones a La Sexta, aseguró que no llegó a "gritar" porque "llegó tarde" y que acudía a la convocatoria de Fundación DENAES, no de HSM.

El regidor de Boadilla del Monte, confirman en el Ayuntamiento, estará algunos días esta última quincena pero el resto será Úbeda el sustituto. Antonio González Terol forma parte del núcleo más cercano al nuevo presidente del PP, Pablo Casado. Fue nombrado por él como secretario de Política Local y tuvo un papel relevante en la movilización a favor de Casado en las primarias.