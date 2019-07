Ciudadanos estira las negociaciones con el PP en Madrid sin el apoyo de Vox: "No hay candidato encima de la mesa"

Ciudadanos estira hasta el final las negociaciones con el PP de la Comunidad de Madrid. El líder en Madrid, Ignacio Aguado, asegura que "aún no hay candidato encima de la mesa" y que las conversaciones siguen con el PP a pocas horas de que se cumpla el plazo para convocar un pleno de investidura.

Aguado señala que ha pedido "algo más de tiempo" al presidente de la Asamblea de Madrid "para poder seguir negociando y tener un gobierno formado por PP y Ciudadanos", pero no aclara si el acuerdo que se está gestando incluye la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. "Espero que en los próximos días haya una candidatura con suficientes apoyos. Merece la pena esperar unas semanas más", ha indicado. Vox, cuyos votos son decisivos, sigue desmarcado del bloque hasta que la formación de Rivera no firme un pacto con ellos y Ciudadanos continúa renegando de un posible pacto con ellos. "Que Vox sea responsable, de lo contrario estará dando el Gobierno al señor Gabilondo o Errejón", ha pedido.

La moratoria, esos días "más de plazo" que solicita Aguado, está respaldada por el Reglamento: un pleno sin candidato. Una opción inédita, incluida en el articulado este mismo año, que el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos quieren evitar.

El PSOE presiona a Trinidad

La decisión está ahora en manos del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que completa este martes su ronda de consultas con los grupos políticos. Según las posturas fijadas por cada uno, el candidato con más apoyos es Ángel Gabilondo con un total de 64 diputados a su favor. Más Madrid y Unidas Podemos ya han manifestado a Trinidad su disposición a respaldar a Gabilondo. La candidatura de Isabel Díaz Ayuso está en el aire a estas horas. Aguado no ha garantizado su apoyo hasta que no se firme el pacto.

Los socialistas presionan públicamente a Trinidad para que no elija la vía del pleno sin candidato y proponga a Gabilondo: "Instamos al presidente de la Asamblea a que, haciendo uso de su responsabilidad y en cumplimiento del Reglamento, convoque el debate de investidura y a ese debate vaya Ángel Gabilondo". La candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, avanzó el lunes que un pleno desierto sería una "estafa" y el de Más Madrid, Inigo Errejón, ha defendido este martes que la investidura debe convocarse con candidato porque "hay uno que quiere presentarse", en referencia a Gabilondo.

Íñigo Errejón ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos para "desbloquear" la situación política en la Comunidad de Madrid. El líder de Más Madrid ha invitado al partido a ceder "solo tres votos" para hacer posible la investidura de Gabilondo. A cambio, asegura, renunciaría a entrar en el Gobierno. "Si el obstáculo es la presencia de Más Madrid en ese Gobierno, pagaremos sin problema ese precio", ha dicho.

La propuesta ha sido de inmediato rechazada por los de Rivera. "No entendemos la política como un supermercado donde se puedan prestar disputados para hacer presidente a un partido con el que no estamos de acuerdo. No estamos por esa labor", ha insistido Aguado, que considera que un Ejecutivo de Gabilondo supone un "retroceso". "Lo mejor para la Comunidad de Madrid es llegar a un acuerdo con el PP", ha zanjado.