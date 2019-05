Errejón dice que el debate de esta noche es "fallido" y acusa a la Junta Electoral de ir contra "un gobierno progresista"

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, será el gran ausente de esta noche en Telemadrid donde se celebra el debate con candidatos autonómicos a siete días de la cita electoral. Errejón ha asegurado que será un "debate fallido" porque no está el partido "que ofrece un contraste de como se puede gobernar bien frente al desgobierno, el desorden, la corrupción y la deuda del PP".

"Yo hoy en principio no tenía que estar aquí porque se va a celebrar un debate en la televisión pública de los madrileños y de las madrileñas", ha comenzado el candidato de Más Madrid a la Comunidad Íñigo Errejón la tarde de este domingo durante un mitin el San Sebastián de los Reyes. "Ha dicho la Junta Electoral que yo no puedo estar y será casualidad pero es el único en el que la señora Díaz Ayuso (candidata del PP) ha dicho que sí que va a estar, justo en el que no me dejaban estar a mí", ha proseguido.

Errejón ha acusado a la Junta Electoral de impedirle participar en el cara a cara de esta noche después de que las encuestas estén diciendo que es "posible" un gobierno "progresista, justo y decente que sacara al PP después de 25 años en el poder en la Comunidad de Madrid".

"Lo de hoy va a ser un debate fallido porque no se puede tener ningún debate serio sobre lo que va a pasar en Madrid dentro de una semana si no estamos la fuerza política que gobierna el Ayuntamiento de Madrid y que ofrece un contraste de como se puede gobernar bien frente al desgobierno, el desorden, la corrupción y la deuda del PP", ha defendido el candidato de Más Madrid.

"Pero también por un dato muy sencillo del que tenéis que ser conscientes: hace un mes ninguna encuesta daba que fuera posible un gobierno progresista, justo y decente que sacara al PP después de 25 años en el poder en la Comunidad de Madrid. Hoy todas las encuestas dicen que lo estamos rozando. Qué casualidad, comenzamos a andar hace un mes, las encuestas empiezan a dar que es posible y la Junta electoral nos prohíbe poner carteles en las farolas, nos prohíbe asistir a los debates, nos permite hacer campaña normalmente", ha añadido Errejón.

Con este planteamiento, el candidato a la Comunidad de Madrid ha espetado que la Junta electoral se ha "equivocado" porque pese al veto, la "sociedad trabajadora tiene "voluntad y ansias de cambio" y eso, ha defendido, "tiene mucha más fuerza que todas las prohibiciones, que todas las zancadillas o que todos los impedimentos", ha lamentado.