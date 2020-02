Isabel Díaz Ayuso, sobre Telemadrid: "Soy la única presidenta que tiene una televisión que le critica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que es "la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica". Lo ha hecho en una entrevista en El Mundo, donde le han preguntado sobre si esa crítica es la razón por la que no ha concedido ninguna entrevista al ente público regional. Ayuso ha dicho que no: "Hemos quedado en que si es una televisión apolítica, ya nos veremos cuando toque, por ejemplo, en el discurso de fin de año, y día a día siempre les atiendo en la inmensa mayoría de los actos".

Ha afirmado, además, que quiere "que Telemadrid siga cumpliendo con la austeridad, que es más necesaria que nunca, porque evidentemente la situación económica es incierta".

Díaz Ayuso lleva en el Gobierno regional seis meses. En la entrevista le han recordado que solo ha presentado un proyecto de ley. A esto ha respondido que "los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario". "No obstante, tenemos proyectos por delante que vamos a llevar a la Asamblea de Madrid", ha añadido. La presidenta de la Comunidad ha confesado, en relación a esto, que quiere que el tiempo pase lento "porque cada vez tengo más ideas, más proyectos y más ganas de hacer cosas".

Respecto a la relación entre el PP y Ciudadanos, ha defendido empezar a plantear una confluencia entre ambos partidos en Madrid y ha incidido en que ya están "en lo más importante, que es gobernar". Ha hecho hincapié en que están en el mismo lado los que piensan "que España es un gran país", que tiene que "caminar unido", que la Constitución es "un pacto para cumplirse" y que hay que ser "leales" a ello, que hay que "tender puentes con aquellos que creen en la soberanía, en la libertad de los ciudadanos".

Por ello, la jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que todos los que ven las cosas de manera parecida tienen "un momento único" para darse cuenta de dónde están los adversarios. "El centroderecha está a dos escaños de la izquierda en Madrid, ¿estamos como para realmente empezar a buscar las diferencias entre nosotros?", ha expuesto.

En la autonomía, la presidenta madrileña cree que las "diferencias son cada vez menores" y aunque ha reconocido que, en según qué puntos, ven las cosas de manera diferente, cree que esto es algo que "ya ha ocurrido toda la vida en el PP". "El PP ha sido una gran casa del centroderecha donde estaban conservadores, liberales, aquellos inspirados por el humanismo cristiano...", ha manifestado.

Ayuso ha insistido en que "habrá que ver resultados, encuestas" y "cómo se encuentra Cs ahora" pero cree que lo más importante en política "es gobernar", tal y como están haciendo en el Consejo de Gobierno.

"Creo que la gente cada vez va a entender menos que en un Consejo de Gobierno nos podamos entender y que luego cada uno por separado nos andemos pegando. Parece hasta insensato con la situación que tenemos ahora mismo", ha dicho.