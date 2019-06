El PP de Madrid está "dispuesto a todo" para gobernar. "Hemos ofrecido todos los escenarios posibles y todas las opciones para que el resto de interlocutores se sientan cómodos", ha señalado el vicesecretario de Organización de la formación, Alfonso Serrano, tras el primer Comité Ejecutivo Autonómico que se celebra después de las elecciones del 26M.

Pese a la pérdida de votos y escaños, los conservadores han reducido la autocrítica y aseguran que "el objetivo se ha cumplido". "Éramos conscientes de que mantener la primera oposición era difícil. Nos planteamos ser el referente de centro derecha y que, en conjunto, este bloque fuera superior a la izquierda", ha explicado Serrano en una rueda de prensa en la que ha interpelado a Ciudadanos y Vox para que aparquen "maximalismos" y se centren "en los que une". Ninguno de los candidatos del partido, ni Isabel Díaz Ayuso ni José Luis Martínez-Almeida, han comparecido ante los medios tras la reunión.

El PP no quiere hablar, de momento, de "reparto de sillones" y centra su discurso solo en acuerdos de programa. "No tenemos líneas rojas, solo programas y principios", ha dicho Serrano. Los conservadores evitan de este modo responder a Ciudadanos, que marcan el paso de la agenda haciendo públicas sus exigencias: este martes el candidato de la formación naranja ha puesto como una condición para seguir las negociaciones con el PP ocupar la presidencia de la Asamblea de Madrid.

Una exigencia que el PP no ha querido responder delante de los micrófonos. Detrás, fuentes del partido aseguran que no tienen inconvenientes en que así sea y que, además, tampoco impondrán vetos si el elegido por Ciudadanos es el expresidente Ángel Garrido. Vox continúa, por su parte, enconado en que solo apoyarán investiduras en Madrid si se sientan a negociar como un partido más un pacto y pueden entrar en los gobiernos. "No queremos una trágala", ha dicho Abascal en el Congreso de los Diputados.

De momento, el Partido Popular tiene previsto cerrar dos reuniones por separado con Ciudadanos y Vox esta misma semana, además de celebrar otra protocolaria con el PSOE este miércoles. La dirección nacional intervendrá en las negociaciones "como en Andalucía", han avanzado desde el PP de Madrid, que ha negado que esta intervención sea un "tutelaje". "Tenemos el grado de autonomía pero estamos coordinados en todo momento con nuestros responsables nacionales. No es una cuestión de tutelaje", ha defendido Serrano.