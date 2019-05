Díaz Ayuso, sobre la entrada de Vox en el Gobierno: "No puedes pretender que te apoyen a cambio de nada"

La Comunidad de Madrid podría profundizar el pacto a la andaluza entre PP, Ciudadanos y Vox con un gobierno a tres en la Puerta del Sol. La formación de extrema derecha ya ha sugerido que la "mejor manera" de "hacer valer" los 12 escaños que ha obtenido en la Asamblea de Madrid sería entrando en el Ejecutivo regional y, de momento, la candidata del PP y la persona que lideraría ese acuerdo, Isabel Díaz Ayuso, no descarta la posibilidad. "No puedes ir por ahí pretendiendo que te apoyen a cambio de nada", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

"Estoy dispuesta a sacar esto adelante. No quiero que los votantes de ninguno de los tres partidos se sientan infrarrepresentados", ha avanzado en una entrevista en esRadio. "¿Y si no hay otra alternativa?", ha respondido también Díaz Ayuso en Hoy por Hoy, preguntada por el mismo asunto. La hoja de ruta de la candidata pasa primero por "hablar" con su "socio preferente, que es Ciudadanos". "Luego hablaré con Vox. Hasta que no lo haga no sabré lo que tengo delante", ha afirmado. Díaz Ayuso asegura que "no puedes ir por ahí pretendiendo que te apoyen a cambio de nada".

El PP ha perdido en Madrid más de 330.000 votos respecto a 2015. En cuatro años se ha dejado por el camino 18 escaños. Es su peor resultado en la Comunidad y Díaz Ayuso admite el retroceso. "Le he dado muchas vueltas, no soy triunfalista, opero sé que no va a gobernar la izquierda. El resultado no ha sido el de otras legislaturas", ha dicho en otra entrevista en Onda Cero. Más allá de la autocrítica, la candidata asegura que, del 1 al 10, considera que tiene "un 10" de posibilidades de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y anticipa que esta plaza es "irrenunciable" para el PP. También se niega a que haya un "intercambio de cromos" con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid porque su partido se ha puesto por delante en votos de la formación naranja en las autonómicas y en las municipales con "bastante distancia".

Ciudadanos asume que no han logrado el liderazgo de la derecha. "No reclamo la presidencia. Entendemos que el resultado es claro. A pesar de perder 18 escaños es el partido que quiere liderar el gobierno", ha señalado el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que da por hecha su entrada en el Gobierno de Díaz Ayuso. Una vez el acuerdo esté cerrado hablaremos de los puestos y de las consejerías. Intentaremos cerrar el programa y luego cómo quedaría repartido el Gobierno".

La formación de Albert Rivera volverá a verse en Madrid, como ya pasó en Andalucía, con una foto incómoda con Vox y todo apunta a que tratará de evitarla de nuevo. Aguado ha descartado sentarse a negociar con la formación de extrema derecha. "Voy a hablar con el PP, que fue lo que dije en la campaña. Luego será el resto de partidos los que decidan qué quieren hacer". "¿El modelo andaluz?", le ha preguntado Carlos Alsina en Onda Cero. "Eso tendrá que decidirlo Isabel", ha respondido Aguado.

Este lunes PP y Ciudadanos ya han avanzado que iniciarán las conversaciones para negociar el futuro gobierno. Mientras los socialistas asumen que será "difícil" buscar una mayoría en torno al proyecto de Gabilondo pero no renuncia a ello, según dijo este domingo el candidato. Díaz Ayuso se ha comprometido a informar de sus puntuales acuerdos al vencedor de las elecciones este 26M. "Se lo comunicaremos pronto porque él está esperando. Es una persona práctica".