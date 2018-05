El PP propondrá una comisión de investigación para analizar los contratos menores adjudicados por Ahora Madrid

El Grupo Municipal Popular elevará al próximo Pleno de Cibeles una propuesta para que una comisión de investigación analice la adjudicación de los contratos menores por parte del equipo de Gobierno de Ahora Madrid, algo que los populares consideran una forma de generar una "red clientelar".

Así lo ha trasladado el portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa, donde además ha indicado que estas "redes clientelares" que teje Ahora Madrid son en realidad "un uso irregular del dinero público que busca una finalidad particular".

Almeida considera que hay "elementos más que suficientes" para acudir a esa comisión de investigación, ya que son en torno a 20 millones de euros "entregados a cooperativas, entidades, asociaciones, que tienen afinidades con el equipo de Gobierno, ya sean personas que participan en campaña o afines".

El portavoz de los populares en Cibeles ha apuntado que estas cantidades se dan en forma de "contratos menores, es decir, a dedo, o en forma de convenios, subvenciones". Y es que, para Almeida, este dinero va destinado a conformar las denominadas por Íñigo Errejón "instituciones populares de resistencia", que son "chiringuitos que quiere montar (Ahora Madrid) cuando pierdan las elecciones".

Para José Luis Martínez-Almeida se trata esta de "una cuestión que ha generado cierta alarma social". "El Gobierno de la transparencia tiene que explicar este dinero público... si está justificado o si por el contrario solo hay una red clientelar", ha expresado a renglón seguido.

Sobre las posibles "irregularidades" que se hayan podido cometer, José Luis Martínez-Almeida ha indicado que diversos contratos se han fraccionado "para no superar el límite legal". Se produce así, para los populares, "un fenómeno de puertas giratorias". "Es eso lo que queremos que se estudie en la comisión de investigación", ha remarcado.

"Ilegal, no"

Preguntado por si estos contratos menores son ilegales, Almeida ha respondido que no, ya que "es una figura prevista en la normativa". "Un contrato menor que se adjudique no es ilegal per sé, pero depende de cómo se adjudique. Ilegal, no. Ético, veríamos", ha remachado.

Los populares han asegurado que "numerosas empresas y cooperativas" han surgido o "han aumentado sus contrataciones con este Ayuntamiento". "El denominador común de estas entidades es la presencia de dirigentes de Podemos, Izquierda Unida o marcas similares, que usan a estas entidades, en muchos casos como puertas giratorias", ha reprochado Almeida.