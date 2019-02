Podemos ofrece cuatro puestos en la lista para la Comunidad e IU Madrid ve la propuesta "insuficiente"

Podemos ha ofrecido a Izquierda Unida Madrid cuatro puestos en la lista para concurrir a las elecciones autonómicas de mayo a la Comunidad. Esos puestos son la segunda posición, la sexta, la 12 y la 14, y el candidato a la Presidencia de la Comunidad sería nombrado por Podemos. Así lo ha comunicado la Comisión Colegiada regional en un circular interna a su militancia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que IU Madrid califica la oferta de "insuficiente".

Además de los puestos de la lista, Podemos también ha propuesto que el 70% de los recursos del grupo parlamentario sean para Podemos y el 30% para IU, y que el nombre de la candidatura sea Unidos Podemos Izquierda Unida. Según explica la formación en el escrito, "no habría correlación de este nombre en el Ayuntamiento de Madrid", debido a que Podemos les ha manifestado su voluntad de no concurrir a la capital. "Se nos traslada que no tendrían inconveniente en que nuestra candidatura a la capital llevara la palabra Unidas en la denominación".

Izquierda Unida Madrid explica que este martes "tras más de un mes de paralización en las negociaciones por parte de Podemos", ambas formaciones mantuvieron una reunión en la que estuvieron las direcciones federal y la estatal, y las autonómicas. En ese encuentro, Podemos trasladó esta oferta.

Este miércoles, las direcciones estatales de Podemos e Izquierda Unida han anunciado el acuerdo para concurrir en las elecciones generales del 28 de abril. A su vez, informaban de que había un "preacuerdo" para una candidatura conjunta a la Comunidad de Madrid, en referencia a esa oferta, que desde la Colegiada regional de Izquierda Unida "no es considerado un acuerdo, sino una mera propuesta de Podemos, que a priori no compartimos", asegura la dirección regional.

La propuesta de Podemos supone un retroceso de las condiciones del preacuerdo alcanzado entre las formaciones en enero, tres días antes de que Íñigo Errejón anunciara su alianza con Manuela Carmena y se rompieran las negociaciones. Entonces, el compromiso era dar el número dos de la lista a Sol Sánchez y otros cinco puestos de 27 nombres.

IU Madrid habilitará, "a la mayor brevedad posible", los métodos democráticos para la celebración de un referéndum para que la militancia y simpatizantes del partido "decidan el escenario final de concurrencia electoral", como ya había adelantado esta mañana Izquierda Unida federal en la rueda de prensa con Podemos.

Fuentes de Izquierda Unida Madrid consideran la propuesta de Podemos una "vergüenza". "Podemos no está en la misma posición de fuerza que estaba antes de la ruptura con Errejón pero se comporta como si lo estuviera, no entendemos que vaya imponiendo", aseguran.

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida Madrid planteará una contrapropuesta en las próximas 24 horas a Podemos Comunidad de Madrid, en la que se especificará que IU ya iniciado un proceso político al que se han sumado diversas personas y organizaciones entre la que está Anticapitalistas, que actualmente tiene un pie fuera de Podemos. "Un proceso participativo que no puede obviarse y que creemos que debería construirse conjuntamente con Podemos".